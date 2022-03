Vicepreședintele SUA, mesaj pentru România: Mulțumesc poporului român

„Sub conducerea preşedintelui Iohannis, România a fost absolut extraordinară prin generozitatea şi curajul pe care l-a arătat în acest moment în întreaga lume”, a spus Kamala Harris în discursul de vineri de la Palatul Cotroceni, arătându-și aprecierea pentru eforturile pe care autoritățile române le-au depus pentru a ajuta refugiații ucraineni.

„Mulțumesc, domnule președinte Iohannis, pentru primirea călduroasă, pe care mi-aţi făcut-o în România și pentru prietenia dumneavoastră constantă, pentru parteneriatul pe care îl avem. Vreau ca să recunosc faptul că m-am întâlnit cu domnul prim-ministru Ciucă săptămâna trecută. Aș vrea ca să vorbesc direct, să mă adresez direct poporului român, să mulțumesc poporului român din partea Statelor Unite.

Voi încheia acum să spun că este o relație puternică care durează și este o relație care este scoasă în evidență în acest moment și va continua în anii care urmează. Vă mulțumesc domnule președinte și poporului acestei țări frumoase pentru tot ce faceți. Mulţumesc poporului român.

Am discutat astăzi cu preşedintele, într-o discuţie foarte productivă, astfel încât să reîntărim parteneriatul nostru. Am spus de multe ori şi inclusiv astăzi după-amiază, mulţumim pentru rolul de leadership al preşedintelui. Angajamentul SUA faţă de Articolul 5 este absolut ferm. Noi luăm foarte în serios acest lucru şi suntem gata să acţionăm şi să înţelegem că un atac împotriva unei ţări NATO este atac împotriva tuturor ţărilor”, a declarat vicepreședintele Statelor Unite ale Americii.

Kamala Harris, despre ajutorul NATO: Puterea Alianţei noastre este acum mai mare decât oricând

În ceea ce privește agresiunile ruse din Ucraina, aceasta a spus că Occidentul trebuie să facă tot posibilul pentru a apăra integritatea teritorială a țărilor independente.

„Suntem fermi în angajamentul nostru şi, aşa cum am spus, tot timpul, şi, aşa cum a spus şi preşedintele Biden, vom apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO. Sunt aici, în România, astăzi, ca să reîntăresc acest angajament şi să mulţumesc poporului român. Puterea Alianţei noastre este acum mai mare decât oricând şi puterea Alianţei noastre include angajamentul nostru să respectăm, să apărăm principiile noastre şi să apărăm integritatea teritorială a ţărilor independente în acest caz, Ucraina. Este clar că tot ce trebuie să facem ca răspuns la războiul lui Putin, inclusiv să fim aliaţi în cadrul NATO şi ca să demonstrăm angajamentul SUA am trimis recent batalionul Stryker de o mie de militari şi asta duce la numrul de 2.000 de militari care sunt gata să apere flancul estic al alianţei.

Am întreprins o acţiune comună de 13,6 miliarde de dolari ajutor pentru Ucraina. Am fost foarte emoţionată de informațiile pe care mi le-aţi dat, domnule preşedinte, în legătură cu refugiaţii din Ucraina şi referitor la problemele pe care le întâmpină. Mulțumim preşedintelui şi poporului român pentru că aţi primit zeci de mii de refugiaţi şi aţi făcut lucrul acesta atât de multă înţelegere”, a spus Kamala Harris.

„Am reîntărit acţiunile noastre de descurajare și de apărare colectivă. Mulțumesc, domnule președinte Iohannis, pentru rolul de lider în flancul estic al NATO şi, de asemenea, pentru modernizarea armatei dumneavoastră de apărare și creșterea resurselor. Am vorbit despre importanța de a conduce un guvern, bineînțeles bazată pe resurse puternice, și vă mulțumesc. În ceea ce privește ajutorul nostru reciproc pentru poporul Ucrainei, în Statele Unite, la Washington am întreprins o acțiune comună de 13,6 miliarde de dolari ajutor pentru Ucraina.

Am fost foarte emoționată domnule președinte de informațiile pe care ni le-ați dat în legătură cu refugiații din Ucraina și referitor la problemele pe care le întâmpină și suntem împreună cu România, Statele Unite și România vor face tot ce este necesar ca să punem resurse în asistența umanitară. În măsura în care oferim această asistență umanitară în plus față de 53 de milioane de dolari, în plus se va mai aproba un pachet de 4 miliarde de dolari în fonduri pentru asistență umanitară. Vreau să spun, când vorbim despre asistență umanitară, România a fost un centru al acestei asistențe umanitare și ăsta este un alt motiv pentru care suntem aici, ca să mulțumesc, să mulțumim președintelui și poporului român român pentru că ați primit zeci de mii de refugiați şi ați făcut lucrul acesta cu atâta înțelegere”, a afirmat aceasta.

Kamala Harrris: Putin nu a arătat nicio intenţie să se implice în acțiuni diplomatice

Referitor la negocierile de pace cu Rusia, aceasta susține că Putin nu a arătat nicio intenţie să se implice în acțiuni diplomatice.

„Putin nu a arătat nicio intenţie să se implice în acțiuni diplomatice. Am menţinut activitatea noastră şi am observat din partea lui Putin minciuni, dezinformare şi activităţi de agresiune. Considerăm că diplomaţia este modalitatea de a se rezolva aceste probleme şi să ne asigurăm că aliaţii noştri sunt puternici şi că trebuie să existe consecinţe serioase în ceea ce priveşte ce face Rusia. De aceea, am aplicat sancţiuni importante. Moneda rusă a căzut și asta este încă o dovadă că măsurile pe care le-am luat sunt împotriva acţiunii revoltătoare a Rusiei.

Trebuie să repet tot timpul că SUA sunt angajate în prietenia și dedicarea pentru România și acest angajament cu trupe pentru pentru România, cel mai recent, forțele batalionului Stryker. Așa cum știe poporul român, așa cum știm cu toții, este o situație dinamică și, cu trecerea timpului, tot timpul evaluăm situația care există. În ceea ce privește ce s-ar putea întâmpla… în ceea ce privește comportamentul lui Putin, nu pot să speculez, însă, noi suntem foarte fermi și este clar, ca membrii NATO, un atac împotriva unei țări este un atac împotriva tuturor”, a adăugat aceasta.