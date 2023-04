Așadar, vicepreşedintele FIDESZ a subliniat că este onorat de faptul că se află în Timișoara, în contextul în care orașul reprezintă un „simbol al libertății”.

De asemenea, politicianul maghiar a spus și că sistemul politic din România „are un punct stabil în UDMR, prezent în Parlament din 1990 încoace”.

Kelemen Hunor, un actor politic care nu poate fi evitat

„Kelemen Hunor este un actor politic care nu poate fi evitat, care nu poate fi desconsiderat. UDMR a dobândit ţinută, pondere politică. (…) Pentru Guvernul ungar, comunitatea maghiară din România este o resursă.

Cultură, mediu economic sănătos, faptul că putem să stăm în legătură permanentă, că frontierele pot fi trecute fără greutăţi. Noi suntem pentru aderarea României la Spaţiul Schengen. Cât priveşte viziunea maghiarilor din Transilvania, Guvernul ungar şi UDMR sunt parteneri. Scopul politicii naţionale a FIDESZ este ca fiecare maghiar din lume să se simtă că merită să fie maghiar”, a declarat Gal Kinga.

La Timişoara se desfăşoară lucrările celui de-al XVI-lea Congres al UDMR

„UDMR a dovedit că este un aliat de nădejde şi serios al Guvernului Ungariei” şi „este important ca maghiarii din Transilvania să participe la alegerile de anul viitor şi să iasă victorioşi”, a mai spus aceasta.

Amintim că la Timişoara se desfăşoară vineri şi sâmbătă lucrările celui de-al XVI-lea Congres al UDMR, la care participă lideri ai partidelor politice din România, Ungaria şi reprezentanţi din ţările Bazinului Carpatic, precum şi alţi parteneri internaţionali ai UDMR.

Marcel Ciolacu a fost prezent la Congresul UDMR

În altă ordine de idei, preşedintele PSD Marcel Ciolacu a fost prezent vineri, 28 aprilie, la Congresul UDMR. În cadrul evenimentului, liderul social-democrat l-a felicitat pe Kelemen Hunor și a subliniat că includerea Uniunii în coaliția de guvernare a fost o decizie corectă.

„Nu ştiu cum reuşeşte domnul preşedinte Kelemen Hunor întotdeauna să îi iasă toate. A reuşit şi de această dată să vă lămurească, să nu aibă contracandidat şi a reuşit atât preşedintele PSD, cât şi preşedintele PNL, să fie astăzi aici. Nu s-a întâmplat nici la PSD, nici la PNL, să fim toţi trei.

Data trecută am fost invitat la Mureş şi după ce am rezolvat problema cu Ardealul am venit să rezolv şi problema cu Banatul, dacă sunteţi interesaţi”, a declarat Marcel Ciolacu.