Vica Blochina a fost amanta lui Victor Pițurcă timp de 16 ani. Din relația lor a rezultat și un băiat de nume Edan. Blondina a mărturisit că mulți bărbați cu care a fost după ce s-a despărțit de fostul selecționer au avut nevoie să meargă la psiholog.

Vica Blochina se răzbuna pe bărbații cu care a fost după Victor Pițurcă

Lituanianca a mărturisit că îi plăcea să se răzbune pe bărbații cu care a avut relații după Victor Pițurcă. Aceștia sufereau când ea le spunea că îi părăsește, iar ei nu îi părea deloc rău.

”Îmi plăcea să mă și răzbun. După Pițurcă, bărbații cu care am fost au ajuns la psiholog după ce le spuneam că îi părăsesc. Aveam o asemenea abilitate să se îndrăgostească de mine și să îi părăsesc. Nu îmi părea rău că suferă. Îi vedeam că suferă și îmi plăcea. Am avut relații foarte mișto, dar ei dădeau foarte mult și eu foarte puțin. Erau bărbați puternici. Eu în momentul ăla mă simțeam bine. Niciodată nu am iubit la fel de mult cât eram iubită”, a povestit ea în cadrul podcastului Tare de Tot, moderat de Viorel Grigoriu.

Lituanianca i-a transmis un mesaj acid fostului selecționer

Totodată, Vica Blochina i-a transmis un mesaj extrem de acid lui Victor Pițurcă.

”Nu am să scap. A trecut aşa mult timp, 16 ani. Nu mai am nicio treabă cu omul acela. M-am lipit ca flegma de el. Întotdeauna, unde apar, imediat se prezintă asta (n.r. relaţia ei cu Victor Piţurcă). Nu înţeleg, chiar şi preşedinţii ţărilor au avut amante. La mine a rămas acolo. Eu sunt mai personaj decât el (n.r. Victor Piţurcă). A îmbătrânit. Gata, a fost!”, a spus aceasta.

A crescut cu un tată sever

Blondina a vorbit recent și despre copilăria sa în Lituania. A spus că a fost o copilărie normală, cu multă iubire. Cu toate acestea, a povestit că tatăl său era un om foarte sever, și uneori chiar o agresa fizic.

„Nu pot să spun că am crescut într-o familie săracă, știi? Vin din Lituania, o țară mică cu 3,8 milioane de locuitori. Am crescut într-o familie normală, cu multă iubire, dar și cu un tată foarte sever, care mă certa și mă bătea. Eram războinică de mică”, a povestit ea, potrivit cancan.ro.