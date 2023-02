În cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță, Vica Blochina a dat mai multe detalii despre ce s-a întâmplat, de fapt, în jungla dominicană și despre tot ce nu s-a văzut la televizor.

„Zero șanse am avut, toată lumea râdea. Am plecat dolofană acolo, mă rostogoleam pe traseu. Cred că am slăbit 6 kilograme. Cu mâncarea, dacă nu câștigi, nu ți se dă. Patru zile consecutive am stat și am mâncat doar cocos. Eu nu sunt rea la foame”, a spus Vica Blochina.

Vica Blochina spune adevărul despre Ionuț Iftimoaie

Deși Vica Blochina a fost în conflict și cu Jorge, fosta balerină a afirmat că adevăratul „șarpe” de la Survivor România 2023 a fost, de fapt, Ionuț Iftimoaie. Potrivit faimoasei, acesta ar fi încercat să-și facă aliați în competiție încă înainte de a pleca în junglă.

„Jorge, din punctul meu de vedere, a fost cel mai bun. Era un concurent foarte ordonat. Așa cum este acasă, prințișor. Și pe traseu era super ordonat.

Șerpălău a fost Iftimoaie, a fost urât că m-am certat cu Jorge din cauza lui. Știam că mă vorbește urât, pe la spate, dar nu atât de urât. Eu am crezut că el a învățat lecția de la Ferma. Din punct de vedere sportiv, e foarte slab.

Când am ajuns în competiție, între ei a fost o luptă psihologică. Ionuț nu a fost bun pe traseu, nici acum nu e, de acolo a devenit așa. Jorge a fost în exil, nu a mai putut face gașca lui, Ionuț a acaparat, așa”, a declarat Vica Blochina.

Scandalul cu Bianca Patrichi

De asemenea, Vica Blochina a dezvăluit de unde a pornit scandalul cu Bianca Patrichi. Se pare că cele două ar fi pornit cearta de la o ciocolată.

„Bine că nu s-a auzit bine, ferească Dumnezeu! Deloc nu-mi pare rău! Bianca a fost prietena mea foarte bună de când am ajuns în acest concurs. De când a venit, i-a ars pe toți, pe Jorge l-a bârfit în ultimul hal, pe Iftimoaie, noi eram ok. Vorbim despre familii și lucruri intime.

Eu nu vreau să vorbesc acum pentru că ea nu e aici să se apere. Ca om, vizavi de mine, a greșit. Toata ziua fetele mele plângeau după ciocolată. Carmen plângea de dulciuri. Pe drum, eu am ginit la niște băieți din ăștia niște ciocolată, pe care eu am luat-o.

Am împărțit-o în trei și le-am dat-o. Amenda e foarte mare, zbori. Am fost ca o mamă, lui Bianca îi spălam chiloții și sutienele de dimineață. Bia când a găsit momentul prielnic s-a dus la Ada și i-a spus”, a dezvăluit Vica Blochina.

Ce spune Vica Blochina despre foștii săi colegi?

Fosta balerină a mai spus și ce părere are despre Carmen Grebenișan, Ștefania, DOC și Remus Boroiu, foștii săi colegi de la Survivor România 2023.

„DOC este un băiat extraordinar de inteligent, dar nu știe să gestioneze stresul, sub presiune, zici că înnebunește. Are nevoie tot timpul să aibă susținerea cuiva. Dacă nu era Iftimoaie, DOC nu era așa cum e. Îl ia în larg, îi spune ce să zică. Au un joc amândoi.

Ura lui DOC pe Kamara s-a produs în momentul în care a spus că are copil bolnav acasă. Remus în primele 2 săptămâni a fost ca o minge de ping-pong. A fost cel mai dulce fraier de acolo. Medita pe acolo, râdeam de el. Ultimele 2 săptămâni am lucrat foarte mult, să spună lucrurile pe față”, a adăugat Vica Blochina.