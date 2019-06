Comisia Europeană are vești teribile pentru România, după ce s-a descoperit că ţara noastră ar putea pierde o treime din populație până în 2060, dacă migrația continuă cu aceeași viteză ca şi până acum.

Astfel, calculele spun că am putea rămâne doar 12 milioane de oameni, în cazul în care dacă ritmul plecărilor se dublează. Problema este extrem de serioasă şi are un impact major pe toate planurile, atât economic, cât şi social. Ţara nostră se confruntă deja cu o criză de forță de muncă acută, iar sistemul de pensii este tot mai greu de susținut, fiind constant sub presiune.

”Avem trei copii. Doi deja intrau în sistemul ăsta şi am zis ‘ce facem cu ei?’ Şi atunci am zis că trebuie să schimbăm ceva, trebuie să le acordăm o şansă.”, povesteşte un român venit în ţară doar pentru concediu, scrie stirileprotv.ro.

Anual, aproximativ 200.000 de români se stabilesc definitiv în alte ţări. Sunt cifrele oficiale, căci în realitate pleacă mai mulţi, dar nu declară. În acest ritm, în 2060 vom mai fi aici doar 13,8 milioane de oameni. Iar consecinţele sunt dramatice. În multe localităţi, bătrânii nu mai au niciun ajutor, iar numeroase sate sau comune au rămas părăsite.

În ţară, rămâne o populaţie îmbătrânită, greu de susţinut, cu un sistem de pensii pe care puţini îl alimentează. Cei mai mulţi dintre cei care pleacă din ţară sunt tineri bine instruiţi, spun specialiştii. Un sondaj sociologic arată că 47% dintre românii cu vârste cuprinse între 16 şi 35 de ani ar vrea să plece din ţară.

