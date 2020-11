Vești șoc pentru Răzvan Simion. S-a aflat ce a făcut fosta lui jumătate: S-a logodit!

Se pare că vedeta este de părere că ”nu este ok să rămâi undeva unde nu ești prețuit”, deci s-ar părea, că asta a fost unul dintre principalele motive care a dus la ruptura dintre cei doi.

„Divorțul este OK. Despărțirea este OK. Să o iei de la capăt este OK. Să treci peste este OK. Ce nu este OK este să rămâi undeva unde nu ești prețuit și apreciat.’, se arată în mesajul postat de Lidia Buble pe pagina sa de Instagram.