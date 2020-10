Au trecut mai bine de trei luni de la separarea Lidiei Buble de Răzvan Simon, însă curiozitățile despre despărțirea celor doi nu au dispărut încă. Pentru a da răspunsurile mult dorite fanilor, artista a răspuns la o serie de întrebări în mediul online.

Se pare că vedeta este de părere că ”nu este ok să rămâi undeva unde nu ești prețuit”, deci s-ar părea, că asta a fost unul dintre principalele motive care a dus la ruptura dintre cei doi.

„Divorțul este OK. Despărțirea este OK. Să o iei de la capăt este OK. Să treci peste este OK. Ce nu este OK este să rămâi undeva unde nu ești prețuit și apreciat.’, se arată în mesajul postat de Lidia Buble pe pagina sa de Instagram.

Toată lumea știe că după separare, cei doi au decis să continue să colaboreze, astfel că, Răzvan Simion este în continuare managerul Lidiei, iar cei doi au o relație profesională foarte bună.

Întrebată de fani cum se înțeleg cei doi după despărțirea, artista susține că totul merge ”foarte bine”.

„Aoleu, câte întrebări sunt pe tema asta. Ne înțelegem foarte bine și acum. Noi lucrăm în continuare împreună. El este managerul meu, suntem doi oameni maturi care au știut să separe partea sentimentală de partea profesională”, a spus Lidia Buble.

S-au despărțit după 5 ani de relație

Lidia Buble și Răzvan Simion au avut o relație timp de cinci ani de zile, iar artista a trecut prin momente dificile din cauza faptului că, la acel moment, prezentatorul Tv divorțase de mama copiilor săi, Diana.

Din păcate însă, relația celor doi a ajuns la final în acest an, iar anunțul a fost dat chiar de Răzvan Simion pe contul personal de facebook. De atunci și până în prezent, artista nu a dorit să comenteze acest subiect și a evitat întotdeauna să dea detalii.

Astfel, că aceste declarații sunt primele după luni de zile de așteptare în rândul fanilor.