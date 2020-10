„Retrogradarea reflectă deteriorarea semnificativă a profilului de credit în 2020 şi previziunile Fitch că o redresare robustă şi susţinută se va extinde dincolo de orizontul de rating din următorii doi-trei ani”, apreciază agenţia, conform agerpres.ro

Poziţionarea brandului este moderat mai slabă decât a altor producători din SUA

Poziţionarea brandului Renault este moderat mai slabă decât a altor producători auto egali din SUA. Cu toate acestea, agenţia de evaluare crede că poziţia Renault trebuie să încorporeze Dacia, care, chiar dacă nu are o valoare ridicată a brandului şi cote de piaţă ridicate, îmbunătăţeşte producţia şi diversificarea geografică, având o contribuţie importantă la profitabilitate.

„Vedem o comparaţie mai strânsă în ceea ce priveşte competitivitatea şi poziţionarea brandului între Renault şi Hyundai şi Kia Motors Corporation”, spune sursa citată.

Renault a anunţat în mai 2020 unele măsuri de reducere a costurilor, care vor majora câştigurile şi generarea de numerar. De asemenea, va prezenta un plan de afaceri la începutul anului viitor, care ar urma să sprijine profilul de creditare. Totuşi, Fitch crede că aceste măsuri vor afecta profitabilitatea şi fluxul de numerar pe termen scurt şi va dura cel puţin câţiva ani înainte de a se vedea efectele pozitive.

Perspectiva negativă reflectă riscul executării planului anunţat conform perioadei estimate. De asemenea, reflectă riscul unui mediu economic slab îndelungat şi potenţialele efecte asupra vânzărilor de maşini noi, în special în Europa.

O redresare mai slabă sau mai îndelungată a vânzărilor, care ar afecta suplimentar performanţele financiare ale Renault, ar putea duce la o nouă revizuire în scădere a ratingului producătorului auto francez. În schimb, o redresare peste aşteptări a mediului economic în 2021, care ar majora vânzările de maşini noi, dar şi semnele timpurii ale implementării line ale măsurilor de reducere a costurilor implementate de companie ar putea stabiliza perspectiva şi ar sprijini ratingul pentru datoriile pe termen lung, apreciază Fitch.

„În Europa, unde Renault obţine aproximativ două treimi dintre veniturile sale şi unde vinde aproximativ jumătate din vehiculele sale, ne aşteptăm la un declin al vânzărilor de maşini de 20% – 25% în 2020”, se arată în comunicatul agenţiei.

În aprilie, şi agenţia de evaluare financiară S&P Global Ratings a retrogradat ratingul Renault, de la „BBB minus/A-3” la „BB plus/B”, categoria „junk” (nerecomandat pentru investiţii), perspectiva atribuită fiind negativă.

Agenţia estimează că impactul pandemiei de coronavirus va duce la o scădere a vânzărilor auto pe plan global de aproximativ 15% în 2020, urmată de o redresare de 6% – 8% în 2021.

Renault are o amplă rezervă de lichidităţi şi poate, în opinia S&P, să se bazeze pe garanţiile de la statul francez. Cu toate acestea, agenţia se aşteaptă ca în acest an câştigurile Renault, fluxul de numerar generat şi poziţia sa financiară să slăbească, în urma unui an 2019 deja dificil.

Renault intenţionează să renunţe în următorii trei ani la 15.000 de angajaţi pe plan global, inclusiv 4.600 în Franţa, şi să-şi scadă costurile cu două miliarde de euro, pentru a-şi reveni de pe urma crizei provocate de pandemia de coronavirus (COVID-19). Noul director general, Luca de Meo, lucrează la un plan de transformare a companiei, care se va concentra mai mult pe profitabilitate în loc de volumele de vânzări.

Statul francez deţine 15% din Renault, care a raportat anul trecut pierderi nete de 141 milioane de euro.

Producător de automobile din anul 1898, Groupe Renault este prezent în 134 de ţări şi a vândut 3,8 milioane de vehicule, în 2019.

Compania Dacia a fost preluată de Renault în 1999. Relansată în 2004 cu modelul Logan, Dacia a devenit un jucător de notorietate pe piaţa auto europeană.