Pentru perioada sărbătorilor de iarnă, Up România, unul dintre principalii emitenți de beneficii sub formă de tichete sau carduri, estimează o creştere cu 15% a vânzărilor de tichete și carduri cadou, faţă de aceeași perioadă a anului trecut.

,,De la an la an, companiile din România sunt tot mai interesate în oferirea acestui beneficiu către angajați, atât datorită avantajelor fiscale pe care le prezintă tichetele și cardurile cadou, cât și datorită bucuriei cu care angajații reacționează atunci când le primesc. Acestea au devenit cadoul vedetă în companiile cu mai mulți angajați, fiind o soluție modernă de motivare, atât pentru echipă, cât și pentru partenerii de afaceri, aceștia având flexibilitatea și libertatea alegerii dintr-o varietate impresionantă de bunuri și servicii“, a arătat Elena Pap, directorul general al Up România.

Piaţa tichetelor și cardurilor cadou este în strânsă legătură cu anumite evenimente, în timpul cărora se înregistrează creșteri substanțiale ale vânzărilor. Acestea sunt, în primul rând, sărbătorile de Crăciun și Paște, dar și cele de 8 Martie și 1 Iunie. Prilejuite de aceste ocazii, tichetele cadou, sub formă de hârtie sau card, care nu depășesc 150 de lei pentru fiecare beneficiar, sunt scutite de contribuțiile sociale și impozitul pe venit. Cu ocazia Crăciunului, aceste facilități se aplică atât pentru angajați, cât și pentru copiii minori ai acestora. Tendința de acordare este însă în creștere, chiar și în afara acestor ocazii:

,,Aproximativ 75% dintre companiile care acordă beneficii extrasalariale aleg să ofere și tichete sau carduri cadou. În ultimii trei ani, se remarcă o tendință de acordare în afara sărbătorilor prevăzute de lege, cum sunt evenimentele de Moș Nicolae, 1 Decembrie, ziua companiei sau zilele de nume, ceea ce arată, o dată în plus, dezirabilitatea și succesul acestei soluții de motivare”, a adăugat Elena Pap.

În ceea ce privește județele care înregistrează cele mai mari volume la oferirea de carduri Up Cadou, topul este ocupat de Mureș, Iași urmate îndeaproape de Municipiul București. Clienții care au oferit carduri Up Cadou au ales acest suport datorită trendului din piață și apetenței pentru un suport modern, care le oferă simplificare logistică, control și autonomie privind acțiunile de încărcare a sumelor pe card, a serviciilor de comunicare rapidă și eficientă prin serviciile puse la dispoziție de Up România, dar și datorită evitării costurilor de livrare a tichetelor cadou încărcate pe card, precum și a rapidității cu care se face acordarea. De asemenea, clienții care oferă carduri Up Cadou pun la dispoziție beneficiarilor servicii gratuite, cum este aplicația Up Mobil, prin care aceștia sunt informați unde pot fi folosite și care sunt partenerii unde au oferte speciale și discounturi.

Beneficiarii Up Cadou apreciază acest beneficiu extrasalarial, iar printre domeniile în care îl folosesc sunt: mobilă, decorațiuni, bricolaj, electrocasnice, vestimentație, încălțăminte, produse sportive, produse pentru copii sau gastronomie.

Companiile fac economii oferind tichete sau carduri cadou

Alternativă practică și modernă la cadourile fizice de sărbători, tichetele și cardurile Up Cadou aduc avantaje fiscale la fiecare acordare. Când sunt oferite cu ocazia altor evenimente față de cele tradiționale, cum sunt Paște, Crăciun, 8 Martie sau 1 Iunie, acestea sunt deductibile fiscal şi scutite de contribuţii sociale până la 5% din fondul de salarii, indiferent de valoarea acordată per angajat. Cu ocazia acestor evenimente suplimentare, tichetele și cardurile cadou sunt soluţia prin care companiile își pot recompensa angajaţii, făcând economii de până la 37% din bugetul alocat acestui tip de cheltuială, față de aceeași sumă acordată în bani.

Pentru al doilea an consecutiv, o parte din banii companiilor pentru Up Cadou ajung la persoanele dezavantajate, 11.000 de mese fiind acordate în 2018 și 2019

Pe lângă cele 11.000 de mese calde acordate cu ocazia Crăciunului 2018 și Paște 2019, și în sezonul actual, pentru fiecare companie care comandă tichetele și cardurile Up Cadou, Up România direcţionează suma necesară pentru a susţine o masă caldă pentru persoanele defavorizate din Adjud, Bucureşti, Cluj-Napoca, Satu-Mare şi Zalău, prin intermediul Asociaţiei „O Masă Caldă”.

