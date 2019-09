Elena Pap preia atribuțiile de la predecesorul său, Julien Anglade, care a primit un nou rol în cadrul Direcției Generale a grupului francez. În noua sa funcție, Elena Pap va coordona dezvoltarea soluțiilor si serviciilor inovatoare ale grupului Up în Europa de Sud-Est și va contribui la orientarea și implementarea proiectului strategic Up.

“Inovația și tehnologizarea soluțiilor noastre de motivare pentru angajați sunt prioritatea grupului Up în Europa de Sud-Est. Companiile noastre client, partenerii comerciali și utilizatorii noștri se pot baza pe noi pentru creșterea retenției, productivității și simplificării serviciilor. Dincolo de accelerarea cotei de piață a grupului în această regiune pe zona de beneficii, obiectivul meu cheie este de a găsi noi oportunități de dezvoltare și diversificare pentru portofoliul de servicii al companiei”, a declarat Elena Pap.

Grupul Up, co-leader mondial pe piața tichetelor valorice, dezvoltă sisteme de plăți și soluții de gestiune care conferă vitalitate companiilor și instituțiilor locale și contribuie la bunăstarea salariaților și cetățenilor, oferind totodată libertatea de alegere și utilizare. Up este un grup cooperativist internațional, a cărui independență garantează echilibrul relațiilor de încredere între părți. Cu o prezență în 30 de țări și o bază de peste 200.000 de companii client, deservind peste 26 de milioane de beneficiari în întreaga lume, grupul francez a încheiat anul 2018 cu o cifră de afaceri de 532 milioane de Euro.

Cele mai cunoscute produse ale grupului în România sunt tichetul și cardul de masă Up Dejun (noua denumire a celebrului tichet Chèque Déjeuner), tichetul și cardul Up Cadou, voucherul și cardul Up Vacanță. La acestea se adaugă tichetele sociale și pentru creșă, tichetul și cardul Up Cultură, recent lansate, precum și platforma Up Achiziții (soluții pentru achiziții inteligente dedicate companiilor mici și mijlocii – IMM). Up România deservește peste 20.000 de clienți și 750.000 de beneficiari.

Cu o lungă experienţă în domeniul financiar şi în managementul echipelor, Elena Pap este unul dintre pionierii acestei industrii. Elena este de 16 ani la conducerea Up România, cunoscută în trecut ca Chèque Déjeuner, şi are o expertiză solidă în industria tichetelor valorice. În ultimii ani, Elena Pap s-a dedicat creşterii companiei Up, poziţionând-o ca un jucător cheie pe piaţa locală, dar și intereselor industriei în general, din poziția de Președinte a Asociației Profesionale a Emitenților de Tichete Valorice (APET).

Din poziţia de director general, Elena Pap a dezvoltat parteneriate durabile cu mediul de afaceri – retaileri, IMM-uri, mari corporaţii. Venirea sa la conducerea Up România a condus spre o viziune nouă în relaţia cu clienţii şi partenerii, o viziune bazată pe eficienţă, simplificare şi empatie. Înainte de activitatea din cadrul Up România, Elena Pap a deţinut funcţii de conducere în cadrul departamentelor financiare ale mai multor companii, printre care Romcontrol sau American Enterprise. Elena este absolventă a Academiei de Studii Economice, specializarea finanţe, credit şi contabilitate.

