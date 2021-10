Acesta a precizat că plata ratelor ar putea fi amânată în cazul unui nou lockdown, dar nu este cazul. Premierul interimar a mai declarat că economia nu este închisă, așa cum a fost anul trecut, în consecință, această măsură nu are sens.

„Eu am luptat tot timpul să nu închidem economia. Doar așa putem să ne permitem să avem resurse suplimentare. În momentul în care închidem economia trebuie să avem și alte măsuri”, afirmă premierul interimar.

Amânarea plății ratelor la credite are sens doar atunci când se închide economia și oamenii trebuie să stea acasă, adaugă acesta: „În acest moment nu are sens pentru că economia funcționează. Dar dacă se ajunge acolo, la un lockdown, deși eu nu cred că se va ajunge acolo, bineînțeles că această măsură este una dintre ele”.

Se amână plata facturilor la energie

Florin Cîțu a fost întrebat sâmbătă dacă se ia în calcul amânarea plăţii facturilor la energie. În acest sens, premierul susține că se caută cea mai optimă formulă. El a mai adăugat că a purtat o discuție cu Virgil Popescu în acest sens, cerându-i să vină cu o soluție.

Premierul subliniază faptul că există mai multe scenarii despre care se discută, însă trebuie ales cel mai bun dintre ele. Totodată , el a mai amintit de perioada în care au fost amânate ratele la credite, deși la început nu exista o formulă inițială.

El a mai menționat că nimeni nu a mai făcut o astfel de măsură, iar aceasta s-ar afla printre soluțiile propuse de Comisia Europeană, deci este luată în calcul. Șeful Executivului susține că de abia luni se va putea vorbi despre formula finală.

“Vom vedea care este formula optimă. L-am rugat pe ministrul Virgil Popescu să vină cu formula optimă după ce are câteva discuţii. Să vedem dacă se amână până la jumătatea verii, dacă se amână până la finalul anului viitor, dacă se împarte pe mai multe perioade.

Sunt mai multe scenarii cu care lucrăm, să vedem care e cel mai bun scenariu. Aţi văzut şi anul trecut când am început cu amânarea ratelor la credite, tot aşa am început, nu aveam o formulă iniţială, am mers pe o formulă maximă, după aceea am revenit. Nimeni nu a făcut acest lucru până acum, dar este între soluţiile pe care le propune şi Comisia Europeană şi o luăm în calcul. Formula finală o vom vedea luni”, a transmis Florin Cîţu.