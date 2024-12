De unde retrag britanicii numerar? Datele furnizate de Link, cel mai mare furnizor de bancomate din Marea Britanie, arată că numărul total al tuturor bancomatelor a scăzut de la 53.791, în iunie 2021, la 46.097 în iunie 2024, adică o scădere cu 14%. Acestea include și bancomatele gratuite și cele care percep o taxă de retragere, nu și terminalele de ghișeu.

Numărul bancomatelor plătite, unde se percepe o taxă pentru retragerea numerarului, a scăzut cu 22%. Cel mai recent raport anual al Link sugerează că popularitatea inițiativelor cu acces gratuit la numerar a redus nevoia ATM-urilor cu taxe. ATM-urile gratuite au scăzut cu 12% din 2021. Până în 2032, Link anticipează că numărul ATM-urilor gratuite ar putea scădea la 20.000, pe măsură ce tot mai mulți oameni trec la plata digitală.

Băncile și societățile de construcții au închis 6.161 de sucursale începând din ianuarie 2015, cu o rată de aproximativ 53 în fiecare lună. Adică 62% din numărul total de sucursale care erau deschise la începutul anului 2015.

Grupul NatWest, care include NatWest, Royal Bank of Scotland și Ulster Bank, a închis 1.409 sucursale, cel mai mult dintre oricare grup bancar. Lloyds Banking Group, care include Lloyds Bank, Halifax și Bank of Scotland, a închis 1.216 sucursale.

Potrivit Link, cinci milioane de oameni din Marea Britanie se bazează încă pe numerar, în fiecare zi. Noile reguli introduse de Autoritatea de Conduită Financiară (FCA) impun băncilor și societăților de construcții care închid sucursale să protejeze accesul clienților la numerar.

Atunci când efectuează modificări, furnizorii trebuie să evalueze dacă comunitățile locale rămân fără servicii esențiale de numerar, cum ar fi sucursalele sau bancomatele, și să rezolve problemele.

Dacă sunt identificate lacune semnificative, băncile și societățile de construcții trebuie să ofere alternative rezonabile, cum ar fi păstrarea sucursalelor sau a ATM-urilor. Soluțiile pot include introducerea unor centre bancare, noi bancomate sau utilizarea facilităților oficiilor poștale pentru a menține serviciile de numerar.

În ciuda faptului că este înconjurat de tehnologie, Adam, un inginer de 36 de ani din Birmingham, apelează adesea la bani fizici pentru plăți, mai ales din motive de securitate.

„Timp de 30 de ani am crescut în jurul unei tehnologii în continuă schimbare. Am un smartphone și ceas inteligent, toate cu touch pay. Cu toate acestea, mă bazez în continuare pe numerar și uneori mă dau peste cap pentru a scoate bani de la bancomat, pentru că au devenit tot mai rare”, explică el.

Tânărul susține că face acest lucru ocazional din cauza riscului de fraudă.

„Fac asta pentru că nu am încredere în unele magazine și companii. Este posibil să mi se cloneze cardurile foarte ușor folosind o mașină cu cip și pin. De altfel, acum un an am fost victima unei escrocherii de acest gen”, a povestit el, informează Which.co.uk.