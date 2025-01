În urma deciziei de a suspenda majorarea pensiilor cu rata inflației, pensionarii cu venituri reduse ar putea primi un sprijin financiar sub forma unui pachet one-off. Pragul maxim pentru acest sprijin ar putea fi stabilit la 3.000 de lei, conform informațiilor obținute de România TV. Autoritățile analizează în prezent modalitatea optimă de plată a acestor sume, astfel încât să nu afecteze investițiile prevăzute în buget.

Șeful Guvernului a declarat recent că pensionarii cu venituri mici și medii vor beneficia de o suplimentare în acest an, conform promisiunilor făcute înainte de votul din Parlament.

„Am stabilit, la fel cum am promis înainte de votul din Parlament, că vom veni la pensiile mici şi medii (…) la începutul acestui an cu o suplimentare şi cu o majorare pe tip one-off până vom vedea execuţia bugetară la prima rectificare, când se va analiza dacă se poate, astfel încât să nu afectăm investiţiile prevăzute mai ales în PNRR, unde există cofinanţări foarte mari, de exemplu în zona transporturilor, de aproximativ 60%, s-a ajuns la cofinanţări, dacă statul român şi bugetul de stat îşi permite indexarea din luna septembrie”, a declarat Marcel Ciolacu.

Aceste declarații confirmă intenția Guvernului de a sprijini pensionarii, însă execuția bugetară va influența implementarea acestei măsuri.

În cadrul unor întâlniri recente, premierul Ciolacu a susținut ideea includerii indexării pensiilor în bugetul pentru 2025.

Totuși, ministrul Finanțelor, Tanczos Barna, și liderul PNL Ilie Bolojan se opun acestei măsuri, invocând lipsa resurselor financiare. Din acest motiv, majorarea pensiilor ar putea fi amânată până în ianuarie 2026, în funcție de evoluția economiei.

Până la o decizie finală, pensionarii cu venituri sub 3.000 de lei ar putea beneficia de acest sprijin one-off, destinat să atenueze efectele inflației și să compenseze înghețarea pensiilor.

Expertul economic susține că indexarea pensiilor nu se va realiza în 2025, din cauza lipsei fondurilor necesare pentru o majorare de peste 10%, așa cum prevede legea.

„Guvernul nu va indexa pensiile în acest an, practic nu va respecta legea, pentru că pur și simplu nu are bani, pentru a susține o indexare a pensiilor peste 10%, așa cum și-a asumat prin legea pensiilor. Ce se discută în spațiul public și din punctul meu de vedere nu are nicio șansă să devină realitate este acordarea unui ajutor one off, adică o singură dată pentru pensionarii cu pensii de până în 3000 de lei.

Nu știm încă suma, nu știm când va fi acordat, probabil în septembrie și nu știm de unde vor lua bani. Pensionarii sunt, din păcate, victimele unui exercițiu de scamatorie bugetară, pentru că nu li se respectă drepturile legale la pensie și prevederile care vizau indexarea pensiilor de la 1 ianuarie cu rata inflației”, a declarat Adrian Negrescu.