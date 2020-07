Retailerul Kaufland extinde prima sa reţea publică de staţii de încărcare rapidă pentru maşinile electrice, cu alimentare gratuită pentru clienţi, cu noi puncte pe ruta Bucureşti – Chişinău, investiţie care depăşeşte 150.000 de euro.

Potrivit unui comunicat al companiei, transmis joi Agerpres, noua rută va oferi peste 500 km ce pot fi parcurşi responsabil şi va trece prin Bucureşti (Bulevardul Theodor Pallady, nr. 51), Buzău (str. Frăsinet, nr. 15), Focşani (Bulevardul Brăilei 102), Bacău (str. Narciselor, nr. 17), Iaşi – în parteneriat cu Renovatio (str. Teodor Râşcanu, nr. 6A) şi, în final, Chişinău.

Recent, tot în regim propriu, a fost pusă în funcţiune şi staţia din parcarea magazinului Kaufland din Dej (Str. Vîlcele, Nr. 2B). Proiectul de mobilitate electrică va continua cu instalarea de staţii în toate magazinele care se vor deschide până la sfârşitul acestui an financiar.

Staţiile sunt tip Fast Charge şi vor oferi încărcare rapidă prin trei tipuri de prize: CCS şi ChaDeMo (DC până la 50 KW), cât şi încărcare normală cu priză Type 2 (AC până la 22 KW).

Toate aceste staţii de încărcare vor fi compatibile cu tipurile actuale de automobile 100% electrice, precum şi cu cele Plug-in Hybrid. Acestea sunt operate exclusiv de Kaufland şi sunt puse la dispoziţia clienţilor săi în mod gratuit, cu respectarea unor condiţii, din dorinţa de a susţine transportul eco.

„De la inaugurarea primei reţele publice de încărcare rapidă a maşinilor electrice din România, acum patru ani, pusă la dispoziţie de Kaufland în mod gratuit, am construit an de an reţeaua, ajungând cu această extindere, la o acoperire de 23 de oraşe. Autonomia în deplasarea cu maşini eco înseamnă viitor. La început, visul nostru era să avem rute care traversează România. Am obţinut acest lucru, iar acum, patru ani mai târziu, ne extindem reţeaua la nivel internaţional, în premieră, dezvoltând un cordon de transport ecologic între Bucureşti şi Chişinău. Suntem cu totul dedicaţi dezvoltării sustenabile şi în tot ceea ce facem sprijinim comunitatea să se bucure de un viitor mai aproape”, afirmă Valer Hancaş, director comunicare & corporate affairs Kaufland România.

Conform Asociaţiei Producătorilor şi Importatorilor de Automobile din România (APIA), în anul 2019, creşterea segmentului de autoturisme electrice a fost de 150,3%, de 2,5 ori mai mult decât în 2018, iar în cazul celor hibride s-a remarcat o creştere de 79,7%.

La nivelul anului 2020, în primul semestru, vânzările de autoturisme „verzi” noi s-au majorat cu 2,7%, până la 2.889 de unităţi, faţă de 2.813 exemplare înregistrate în aceeaşi perioadă din anul anterior.

De asemenea, ponderea autoturismelor electrice şi hibride noi în totalul pieţei auto locale s-a situat, în intervalul ianuarie – iunie 2020 la 5,9%, faţă de 4%, cu un an în urmă.

Kaufland deţine 1.300 de magazine în opt ţări din Europa pentru care lucrează 132.000 de persoane. În România, reţea retailerului cuprinde 132 de magazine.