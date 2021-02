Vești bune pentru domeniul HoReCa! Claudiu Năsui a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj în care precizează că o OUG mult așteptată pentru HoReCa a trecut. El a explicat că aceasta este o măsură compensatorie gândită de fostul Guvern.

”Nu o să reiau cele spuse deja sau elementele din forma pusă în transparență. Ca element de noutate, ieri, în ședința de guvern, am introdus o schimbare în modul în care se face plata. Schimbarea mare este că nu mai mergem pe principiul „primul venit, primul servit”.

Claudiu Năsui a precizat ministerul nu alege criteriul de departajare pentru a nu crea două categorii de oameni: cei care primesc și cei care nu primesc.

”Nu am vrut nici să mergem pe un criteriu de departajare pe care să-l fi ales noi prin minister, deoarece tot ar fi creat două categorii de oameni: cei care primesc și cei care nu primesc. În plus ar fi fost întotdeauna întrebarea de ce a fost ales acel criteriu de departajare și nu altul. Începeau întrebările perfect legitime de tip „Au făcut unii lobby pentru criteriul X care să-i avantajeze?” Degeaba am fi negat, pentru că orice criteriu din lumea asta i-ar fi favorizat pe unii versus alții.

Așa că am ales o soluție în care să primească toate persoanele eligibile bani indiferent când au făcut solicitarea: fiecare va primi bani, în limita bugetului, proporțional din bugetul total.”, mai precizează acesta.