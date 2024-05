Vești bune pentru cei cu credite în euro. Dobânzile ar putea să scadă în curând

SURSA FOTO: Dreamstime

Economia în zona euro se redresează mai repede decât era prognozat, arată noile date Eurostat. În context, analiștii sunt de părere că rata dobânzilor ar putea scădea din luna iunie a acestui an. În plus, se prognozează că BCE va reduce dobânda la depozite cu 0,75% în acest an.