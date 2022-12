Tribunalul București a luat miercuri, 14 decembrie, decizia în dosarul în care fostul preşedinte al Camerei Deputaţilor Bogdan Olteanu este acuzat de trafic de influență.

Bogdan Olteanu a primit vești foarte bune. Judecătorii de la Tribunalul București au anulat pedeapsa fostului președinte al Camerei Deputaților, după ce s-a constatat că faptele de care este acesta acuzat s-au prescris.

Decizia instanței

„In baza art.462 alin.1 Cpp, admite cererea de revizuire formulata de petentul BOGDAN OLTEANU. Anuleaza s.p. nr.1960/2019 din 24.12.2019 pronuntata de Tribunalul Bucuresti, def.prin d.p. nr.1129/A din 29.10.2020 a Curtii de Apel Bucuresti, Sectia a-I-a Penala, pronuntate in dos. nr.20082/3/2017. In baza art.396 alin.6 Cpp si art.16 alin.1 lit.f Cpp rap. la art.291 alin.1 NCp rap. la art. 6 din Legea nr.78/2000 cu aplic.art.5 NCp, inceteaza procesul penal referitor la revizuentul-inculpat BOGDAN OLTEANU, sub aspectul savarsirii infracţiunii de trafic de influen?ă, fapta din perioada iulie-noiembrie 2018.

Constata ca revizuentul-inculpat a fost retinut, arestat la domiciliu si arestat preventiv de la 29.07.2016 la 20.10.2016, inclusiv. In baza art.404 alin.4 lit.c Cpp ridica sechestrele asiguratorii instituite prin Ordonanta nr.38/P/2016 din 12.09.2016 a DNA si Incheierea din 25.08.2017, pronuntata in dosar asociat 20082/3/2017/a3, de Tribunalul Bucuresti, Sectia-I-a Penala. In baza art.274 alin.3 Cpp cheltuielile judiciare avansate de stat, raman in sarcina acestuia. Cu apel in 10 zile de la comunicare. Pronuntata, prin punerea hotararii la dispozitia revizuentului-inculpat si parchetului, prin intermediul grefei, azi, 14.12.2022.”, se arată în decizia instanței.

Bogdan Olteanu a scăpat de închisoare

În luna august, Curtea de Apel București a decis suspendarea definitivă a pedepsei cu închisoarea pe care o executa în prezent fostul viceguvernator BNR Bogdan Olteanu. Astfel, după decizia Curții de Apel, fostul guvernator Bogdan Olteanu a fost eliberat.

Fost viceguvernator BNR și fost președinte al Camerei Deputaților, a fost condamnat definitiv în data de 29 octombrie 2020, la 5 ani de închisoare cu executare pentru trafic de influență. Acesta a fost găsit vinovat că a primit suma de un milion de euro de la Sorin Ovidiu Vântu pentru a interveni în numirea lui Liviu Mihaiu în funcția de guvernator al Deltei Dunării.

Bogdan Olteanu a fost trimis în judecată de DNA în octombrie 2016, fiind acuzat că, în perioada iulie – noiembrie 2008, pe când era preşedinte al Camerei Deputaţilor, a solicitat şi primit de la omul de afaceri Sorin Ovidiu Vîntu un milion de euro şi sprijin electoral în schimbul numirii lui Liviu Mihaiu în funcţia de guvernator al Deltei Dunării. Ulterior, ca urmare a diligenţelor depuse de Olteanu, Mihaiu a fost numit, la data de 18 septembrie 2008, în funcţia de guvernator al Deltei Dunării, susţin procurorii.

Potrivit acestora, suma de un milion de euro a fost transferată dintr-un cont din Cipru în contul din Bulgaria al unei societăţi înregistrate în SUA şi apoi retrasă în numerar în trei zile consecutive. Ulterior, la solicitarea lui Vîntu, banii i-au fost remişi lui Olteanu la biroul unde acesta îşi desfăşura activitatea în sediul PNL.