După ce preşedintele Rusiei Vladimir Putin a declarat că sprijină o soluţie diplomatică a tensiunilor cu Occidentul şi a anunţat o retragere parțială a trupelor desfășurate în apropierea Ucrainei, prețul gazelor naturale în Europa a continuat să scadă, relatează Bloomberg.

Preţurile de referinţă ale gazelor naturale în Europa au înregistrat miercuri un declin de 9,1%, cel mai scăzut nivel din 10 noiembrie. Cotaţiile de la Amsterdam ale gazelor naturale au scăzut miercuri dimineaţa cu 8,4%, la 64,99 de euro pentru un Megawatt-oră, după un declin de 12% marţi.

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat, miercuri, că Europa este acum „în siguranță” cu privire la aprovizionarea cu gaze naturale pentru această iarnă, în ciuda îngrijorărilor legate de livrările din Rusia.

We have not chosen confrontation with Russia, but we are prepared for it.

Another future is possible.

A future in which Russia and Europe cooperate on their shared interests.

Where free countries work together in peace. pic.twitter.com/JmtBaHfvtr

