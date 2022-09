Imagini cheie cu Vladimir Putin au apărut în urmă cu puțin timp. Președintele rus Vladimir Putin a fost filmat în timp ce a făcut un gest neașteptat. El a oprit coloana oficială care îl însoțea în timpul vizitei pe care a efectuat-o la Kaliningrad. Gestul său este un exercițiu de la imagine, președintele Rusiei putând fi observat cu discută cu trecătorii. El vorbește, însă, cu rușii, de la o distanță considerabilă.

O înregistrare video cu momentul a fost distribuită pe pagina sa de Twitter de jurnalistul Francis Scarr de la BBC. Acesta , acesta notând că momentul a fost unul „cu adevărat bizar”. Putin a oprit coloana oficială pentru o discuție de 10 secunde cu localnicii aflați pe marginea șoselei.

„- Este totul în regulă?

– Da.

– Guvernatorul nu vă supără?

– Nu.

– În regulă. O zi bună!”, a fost discuția purtată de Putin cu cetățenii.

He stopped his motorcade for a 10-second conversation with locals on the side of the road

Episodul s-a consumat în timpul vizitei pe care liderul de la Kremlin a efectuat-o în enclava rusească Kaliningrad dintre Polonia și Lituania, unde s-a deplasat cu ocazia „Zilei Cunoașterii”, celebrată anual în Rusia la începutul lunii septembrie. Kremlinul a organizat o întâlnire cu elevii de la o școală locală, președintele rus relatându-le acestora o presupusă discuție pe care ar fi avut-o cu ministrul rus al Educației Serghei Kravțov. Potrivit acestuia, copiii ucraineni din teritoriile ocupate de ruși nici măcar nu știau că podul Crimeii există și că credeau că este fals.

„Da!”, exclamă Putin amuzat, înainte de a spune apoi că elevii ucraineni nici măcar nu știau că Ucraina a făcut parte din Uniunea Sovietică.

Putin comments on the Ukrainian education system.

Vladimir Putin spoke about the education system that Kiev tried to impose. Students did not know that Ukraine and Russia were part of a single state, the Soviet Union, and thought that the Crimean bridge is just a fake. pic.twitter.com/NzchsrvuLs

