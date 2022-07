Actorul Tony Sirico, cunoscut pentru rolul din serialul „Clanul Soprano”, a vineri, la vârsta de 79 de ani, provocând un doliu uriaș în inimile fanilor seriei care a schimbat total modul în care se face televiziune.

Vestea tristă a dimineții. Un mare actor a murit

Tony Sirico l-a interpretat ​​pe Paulie „Walnuts” Gualtieri în serialul The Sopranos, conform unui anunț făcut de familia sa sâmbătă, la o zi după tragedie, transmite The Guardian.

Actorul, care a apărut în toate cele șase sezoane din Clanul Soprano alături de James Gandolfini, a murit vineri dimineață, însă vestea a devenit publică de abia a doua zi. Managerul său, Bob McGowan, a declarat pentru Hollywood Reporter că Sirico a murit într-un centru de asistență din Fort Lauderdale, unde a trăit cu demență în ultimii doi ani.

Familia a făcut anunțul teribil

O declarație postată pe Facebook de fratele său Robert Sirico spunea: „Cu mare tristețe, dar cu o mândrie incredibilă, dragoste și o mulțime de amintiri frumoase, familia lui Gennaro Anthony „Tony” Sirico dorește să vă informeze despre moartea sa în dimineața zilei de 8 iulie 2022.

„Familia este profund recunoscătoare pentru numeroasele cuvinte de dragoste, rugăciune și condoleanțe și solicită publicului să respecte intimitatea în această perioadă de doliu”.

Michael Imperioli, care l-a interpretat pe Christopher Moltisanti în același serial, i-a adus un omagiu lui Sirico pe Instagram numindu-l „Dragul meu prieten, coleg și partener în crimă”.

„Tony era ca nimeni altcineva” a scris el, vorbind despre loialitatea și mărinimia lui Sirico. „Am fost alături de el în atât de multe: în momente bune și în cele rele. Dar mai ales în momente de bine. Și am râs mult. (…) Îmi va fi dor de el pentru totdeauna.”

Cine a fost Tony Sirico

Sirico, născut în 1942 în New York City, a jucat frecvent gangsteri în filme de-a lungul carierei sale, inclusiv în Goodfellas, Cop Land și Mickey Blue Eyes. A apărut frecvent în filme cu Woody Allen, printre care Deconstructing Harry, Celebrity, Bullets Over Broadway, Mighty Aphrodite, Everyone Says I Love You și Wonder Wheel.

Serialul „Clanul Soprano” a reușit să schimbe modul în care s-au făcut serialele despre gangsteri, fiind inspirat din modul real în care se poartă infractorii din SUA.