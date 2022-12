Florin Salam, dezamăgit de comportamentul lui Betty Blue: Fiica mea uită uneori cine e ta-su

Florin Salam a fost șocat după ce a aflat că fiica sa, Betty Blue, a avut o dispută aprinsă pe TikTok cu Costeluş de la Clejani, un personaj din lumea interlopă cu 22 de ani de puşcărie la activ. Simţind că este luat la mişto de Betty Blue, Costeluş de la Clejani a început să îi jignească familia. Deranjat de cele întâmplate, Florin Salam a făcut un live pe rețelele sociale în care și-a cerut scuze în numele fiicei sale.

Totul a început într-o zi când Costeluş de la Clejani făcea un live pe TikTok, alături de Betty Blue, o prietenă de-a ei şi Makaveli. Florin Salam crede că Makaveli a contribuit la escaladarea disputei dintre fiica lui și Costeluș de la Clejani. Vedeta a precizat, totodată, că fiica lui poate intra pe TikTok doar dacă vrea să își promoveze melodiile.

„Am intrat să-mi cer scuze că fata mea a intrat pe TikTok şi s-a ajuns la situaţia asta. Numai eu ştiu în inima mea ce e…. Oricât mi-ai fi tu de duşman, când e vorba de copilul tău, zic sărut-mâna şi după aia te înjur pe tine. Tu trebuie să mă înjuri pe mine, nu pe copiii mei. Nu am nimic cu nimeni, am încheiat, eu nu pot vorbi urât.

Îmi pare rău doar de ce a făcut fata mea, uită câteodată cine e ta-su. Mă iertaţi, mă iertaţi, mă iertaţi. Să vă trăiască copiii la toţi, să fie sănătoşi. Iertaţi-mă şi pe mine în contul fetei mele, că a greşit că a intrat pe TikTok”, a spus Florin Salam.

„Betty a intrat pe TikTok şi nu am cum s-o învinovăţesc. La valoarea mea, nu ar trebui să intre acolo. E un copil şi trebuie înţeles. Vorbea cu o prietenă de-a ei şi a intrat Makaveli ăla, eu îl respect, l-am întâlnit pe la Craiova, am şi dat mâna cu el. Are şi el puţină vină că nu trebuia să complice situaţia acolo, fata mea n-are minte şi a jucat joc din ăla, nu trebuia să se joace cu şmecheri. Dacă are nevoie de 3-5 lei să mă sune pe mine că fac eu rost.

N-are voie să stea ea pe TikTok sau, dacă intră, să intre să-şi prezinte o melodie, să stea cu prieteni din branşa ei, nu cu şmecheri, şmecherii au locul lor. Mă simt prost că a procedat aşa, îmi cer scuze în numele ei. La valoarea mea, n-are ea voie să facă meciuri pe TikTok”, a explicat Florin Salam.

După ce a avut loc acest incident, Betty Blue a explicat că nu îl cunoştea pe Costeluş de la Clejani, dar că i-a permis să intre în live-ul ei pentru că el a insistat.

„Foarte urât din partea lui că mi-a înjurat familia. Nu este educat. Eu nu ştiu cine este omul ăsta, aseară când am făcut live-ul, el îmi dădea cerere, cerere. Apoi îmi zice nu ştie cine sunt, ok, nu trebuie să mă cunoască toată lumea. Pe el nu-l ştiu”, a spus Betty Blue.

Costeluș de la Clejani i-a cerut scuze lui Florin Salam

Costeluş de la Clejani i-a cerut scuze lui Florin Salam la iniţiativa interlopului Graţian Pian, care are o relaţie apropiată cu amândoi.

„E vorba de o familie pe care eu o iubesc, cea a lui Salam, e familia noastră de 30 de ani. Costeluş e fratele meu de 20 de ani. Aici e vorba de omenie, corectitudine, de respect şi de familie. Nu există altceva la mijloc. Greşeala e omenească. Nu-i frumos să vorbeşti de copiii nimănui pe lumea asta, nu au nicio vină în discuţiile astea”, a zis Graţian Pian într-un live alături de Costeluş de la Clejani.

„Pentru că Salam a vorbit frumos şi e şi cumătrul lui fratele meu care e familia mea şi eu nici n-am ştiut că sunt cumetri că am stat 22 de ani la închisoare şi a văzut şi vina lui Betty într-un fel, a greşit asta e, că nu avea ce căuta acolo şi nici să mă bage pe mine la mijloc, să facă mişto de mine.

Îmi cer scuze la copiii lui Salam în contul lui cumătrul meu că e familia lui şi în contul lui că a vorbit prea frumos Salam şi m-a bătut din caracter, din vorbă, din dulceaţă. Eu tocmai o întrebam pe ea ce face tăticul ei, am fost luat la mişto. Vă pup, vă iubesc”, a explicat Costeluş de la Clejani.