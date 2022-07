Cătălin Botezatu a fost diagnosticat cu pancreatită acută

Cătălin Botezatu, celebrul creator de modă, a ajuns de urgență la spital, luna trecută, după ce s-a confruntat cu dureri mari la nivelul abdomenului și al pancreasului.

Medicii din Timișoara au depistat rapid problema de sănătate a designerului vestimentar: pancreatită acută (proces inflamator al pancreasului și al țesuturilor adiacente care determină eliberarea în circulația sangvină a enzimelor pancreatice: bicarbonat și enzime digestive). Astfel că, designerul vestimentar a fost nevoit să țină un regim alimentar strict, la recomandarea medicilor.

Cătălin Botezatu e bucuros că nu a trebuit să se opereze

Potrivit spuselor sale, durerea abdominală a venit spontan, însă se bucură enorm că este bine și că nu a fost nevoit să se opereze.

„Veneam de la Monaco și am aterizat pe aeroportul din Timișoara și acolo mi s-a întâmplat. M-am confruntat cu o durere groaznică la nivelul abdomenului și bineînțeles al pancreasului. A fost spontană”, a mărturisit Cătălin Botezatu.

„Niciodată nu am fost singur, tot timpul e cineva lângă mine, sunt ok”, a explicat vedeta.

Cătălin Botezatu ține regim pentru prima oară în viața sa

Menționăm faptul că vedeta are agenda plină până în toamnă, astfel că acesta nu își poate lua o vacanță de vară. Fiind mereu sub presiune și având un stil de viață solicitant, îi este destul de greu să țină un regim alimentar. Cu toate acestea, Cătălin Botezatu se străduiește să urmeze sfaturile medicilor.

„Cu inima stau bine, am fost ușor bolnav acum vreo lună. Am făcut o mică pancreatită acută, pentru prima oară în viața mea țin regim, că nu țin de obicei regim și sunt disperat de atâta piure, salate, focacia, că asta pot să mănânc, și de apă plată. Adio băuturi alcoolice sau șampanii și prăjituri, asta e, unii sunt norocoși, dar sunt ok. O perioadă mai lungă trebuie să țin regimul, oricum primele două luni sunt mai grele, a trecut o lună”, a declarat Cătălin Botezatu.

Cătălin Botezatu spune că nu va părăsi niciodată România

Spre finalul interviului său, acesta a ținut să precizeze că nu va pleca niciodată definitiv din România, chiar dacă merge des în străinătate pentru proiectele sale și pentru vacanțe.

„Merg la Dubai pentru că am făcut foarte multe prezentări acolo, am început foarte multe businessuri, nu știu dacă mă voi stabili în Dubai, pentru că nu este locul în care mi-aș dori să stau nonstop, dar îți oferă foarte multe oportunități de afaceri. Deocamdată vreau să stau în România, să dezvolt afacerile pe care le am și într-un final să stau așa câteva luni mai mult într-o altă țară și să vin înapoi în România, dar nu o să plec din România niciodată definitiv”, a declarat Cătălin Botezatu, în cadrul unui interviu acordat VIVA!.