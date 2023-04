Mai precis, artista a vorbit despre un moment special al vieții ei, într-un videoclip realizat pe pagina ei de Instagram. Adela Popescu a mărturisit că își dorea atât de mult să ajungă cântăreață încât, atunci când era mică, a căutat adresele unor artiști și s-a dus la ei la ușă să-i roage să o asculte cum cântă. Printre acești artiști se numără și Elena Cârstea.

Adela Popescu a relatat un moment special din viața ei

„Am găsit câteva personalități ale muzicii când eram eu micuță, am aflat unde stau, au fost luni întregi în care în fiecare dimineață eram la ușa lor și le spuneam: nu vă supărați, nu vreți să vă cânt o melodie?

Era chiar Elena Cârstea, am descoperit adresa ei din București, și am zis că trebuie să mă audă cum cânt. Eu fiind convinsă că dacă mă aude cum cânt o să zică nu există așa ceva pe pământ. Faptul că eu credeam asta a fost combustibil uriaș să pot să ajung în toate locurile în care am ajuns, nefiind nici cea mai frumoasă, nici cea mai talentată, nici cea mai inteligentă”, a povestit Adela Popescu.

Adela Popescu a vorbit și despre începuturile carierei

De asemenea, aceasta a vorbit și despre începuturile carierei sale, când a venit în Capitală și a locuit pentru câțiva ani cu unchii ei. Aceasta a relatat și momentul în care a reușit să intre la Liceul de Muzică.

Totuși, viața ei profesională nu a trecut prin schimbări majore, chiar dacă mergea la toate castingurile.

„M-am dus în București la unchii mei, apoi am intrat la Liceul de Muzică Dinu Lipatti și apoi a urmat o perioadă în care nu s-a întâmplat nimic deși participam la toate castingurile din lume. Îmi doream foarte tare să fiu în lumina reflectoarelor dar să câștig și niște bănuți ca să pot să mă întrețin. Și nu doar din muzică.

Am fost la un casting pentru prima telenovelă românească, Numai Iubirea. Nu știam ce înseamnă, dar oricum nu conta. Am participat la casting și am simțit din nou nebunia aceea de a fi sus și de a cuceri orice privire. Am luat castingul și mi s-a schimbat viața total, însă atunci au apărut și cele mai mari semne de întrebare din viața mea”, a mai spus Adela Popescu.