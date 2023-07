Oana și Viorel Lis sunt discriminați din cauza vârstei

De când Viorel Lis nu se mai poate deplasa, el și soția sa au trecut prin momente grele, chiar umilitoare. Cu ceva timp în urmă, fostul edil al Capitalei s-a dezechilibrat și a căzut în propria casă. Oana Lis nu a reușit să-l ridice singură pentru că este greu, așa că a cerut ajutorul unui vecin, însă el a refuzat-o pentru că l-a trezit din somn.

În plus, cei doi s-au confruntat cu discriminarea pe bază de vârstă.

„Eu trec zi de zi, na, că e un subiect cald, și lumea zice că unii oameni se poartă urât cu bătrânii, eu, din păcate, trăiesc această discriminare și acest lucru zilnic. Da, mi s-a întâmplat ca Viorel să cadă în casă și e foarte greu, nu am putut să-l ridic și m-am dus la un vecin și mi-a zis că l-am deranjat din somn și nu a vrut să mă ajute.

Din păcate, în București, toți stăm în apartamentele noastre, nu ne mai interesează de vecini, de cei în vârstă. Zilele trecute am simțit discriminare, aveam nevoie la notariat cu Viorel și am fost înainte să vorbesc. I-am spus că am nevoie de actul ăsta, că Viorel e greu deplasabil, nu s-a uitat decât jumătate de minut la hârtie, a văzut despre cine este vorba și mi-a zis că ”Domnul notar nu are timp de dumneavoastră că pleacă în vacanță…” Nu le convenea să stea după unul bătrân”, a povestit, luni, Oana Lis în cadrul emisiunii TV „La Măruță”.

„Nu a mai ieșit din casă de câteva luni. Nu pot să îl scot singură din casă, trebuie să am ajutor. Nu aș vrea să se înțeleagă că mă plâng. Eu seara când mă pun în pat, cu capul pe pieptul lui, sunt cea mai fericită și sunt liniștită că el e acasă cu mine. Mulțumesc lui Dumnezeu că ne-a dat atâția ani împreună, 23 de ani au trecut”, a adăugat ea.

Oana Lis rămâne optimistă

În ciuda tuturor necazurilor, cei doi reușesc să își păstreze optimismul și simțul umorului. Oana Lis susține ferm că soțul ei merită tot ce este mai bun, de aceea îl sprijină din tot sufletul.

„Viorel merită ce este mai bun. În rest este foarte bine, râd de el, glumesc cu el și îl ameninț cu azilul că a văzut pe la televizor unele lucruri și s-a speriat tare. Eu așa sunt, sunt o persoană sufletistă. Eu am grijă și de bunica mea. Îi trimit pachet, pastile și ce îi mai trebuie ei. Și nu doar ei, ci și la un nevoiaș, de pe stradă, când pot îi dau de mâncare”, a zis ea.