Leonard Doroftei, pus să dea probă pentru a obține carnet de antrenor de box

Leonard Doroftei s-a mutat, alături de familia sa, în Canada cu ani de zile în urmă, unde antrenează pugiliști de toate vârstele. Din dorința de a face acest lucru legal din toate punctele de vedere, el a fost nevoit să obțină un carnet de antrenor.

În ciuda faptului că a fost campion mondial la box, el a trebuit să susțină probele obligatorii.

Sportivul a pus pe cineva să îl filmeze în timp ce susține proba practică și apoi a postat videoclipul pe contul său de Facebook.

Postarea sa a strâns rapid zeci de mii de aprecieri și sute de comentarii, printre care:

„Felicitări și Respect!”

„Examenul de maturitate? Mai sigur – pentru Doctorat în box!!!”

„Ai fost întotdeauna un munte de daruire și patriotism. Ești un exemplu pentru cei ce au caracter. Succes in viitor. ”

„Respect domnule Doroftei! Un mare caracter… un om simplu dar un sportiv uriaș. Păcat ca noi… poporul român nu știm sa ne apreciem sportivii care ne-au făcut sa fim mândri ca suntem români prin victoriile care le-au purtat. Este trist și dezonorant ce a făcut statul roman pentru acest sportiv… bineînțeles când zici statul roman egal o adunătură de hoți… de lichele de asistați social. Încă o dată RESPECT LEONARD DOROFTEI!!!”

„Este un afront insa e bine ca este lege pentru toti, nu ca la noi.”

Cu ce se ocupă soția lui Leonard Doroftei și copiii lor în Canada?

Cu ani de zile în urmă, Leonard Doroftei și soția sa, Monica, au decis să plece alături de copiii lor, Adrian, Alex și Vanessa, în Canada pentru a începe o viața nouă. Vedeta s-a acomodat mai greu cu stilul de viață din Canada și se gândește adesea la România, însă copiii lui merită orice sacrificiu.

În prezent, soția sa, Monica, lucrează la aeroport, în timp ce Adrian, primul născut, lucrează în domeniul imobiliar. Alex, băiatul mijlociu, a terminat recent Facultatea de Fizică de la Măgurele și s-a reîntors în Canada, în timp ce Vanessa, mezina familiei, se pregătește să devină medic.

De ce a plecat Leonard Doroftei în Canada?

Cu ceva timp în urmă, el a recunoscut că adevăratul motiv pentru care a plecat din România a fost că a pierdut toți banii săi din cauza barului din Ploiești, fiind trădat de Titi Tudor.

„Nu am cerut ceva. Primăria mi-a oferit, asta a fost durerea mea, mi-a dat, apoi mi-a luat, mi-am băgat banii acolo și apoi au dispărut. M-am trezit cu nea Titi (antrenorul Titi Tudor) acasă și mi-a spus să mergem la Primărie. A vorbit cu primarul și i-a cerut acestuia o afacere.

Imediat, primarul a scos o hârtie și ne-a oferit un spațiu. Când am văzut ce este acolo… Am adus un proiectat și când am aflat cât costă, nea Titi m-a lăsat singur și așa m-am curățat. Am picat într-o poveste aiurea. Am încercat să fac ceva și aia a fost. Finalul îl știți. Titi s-a retras, m-a lăsat singur”, a explicat el la Radio Gold FM.