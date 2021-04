Veşti bune pentru şoferii români care vor să-şi achiziţioneze în acest an o maşină prin intermediul programelor Rabla Clasic sau Rabla Plus, dar şi pentru cei are vor să-şi schimbe electrocasnicele vechi prin intermediul programului Rabla Electrocasnice.

Aprobarea bugetului AFM, primul pas spre lansarea celor trei programe Rabla

Luni, Tanczos Barna, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, a precizat că, săptămâna aceasta, în cadrul şedinţei de Guvern, va fi prezentat bugetul Administraţiei Fondului pentru Mediu. Acesta este primul pas pentru pornirea celor trei programe Rabla în acest an.

“În şedinţa de Guvern din această săptămână doresc să prezentăm bugetul AFM, un prim pas necesar pentru a porni programele. Am spus în luna martie imediat după aprobarea bugetului naţional că în cel mai scurt timp, cu respectarea procedurilor legale de consultare publică vom prezenta în şedinţa de Guvern bugetul AFM. El va fi aprobat miercuri astfel încât să putem lansa cât se poate de repede cele trei programe: Rabla Clasic, Rabla Plus şi Rabla Electrocasnice”, a declarat ministrul Mediului la Digi24, potrivit news.ro.

Se dublează fondurile totale alocate pentru programul Rabla Plus

Anul acesta, şoferii care doresc să-şi achiziţioneze o maşină „verde” prin intermediul Rabla Plus se vor bucura să afle că bugetul acestui program a fost dublat.

“Am dublat bugetul pentru Rabla Plus, acel program care finanţează maşinile cu motorizare Plug-in şi motorizare electrică, am dublat practic şi numărul de maşini care vor beneficia de un sprijin şi cu siguranţă la sfârşitul anului vom vedea că acest trend se păstrează şi poate o să fie şi mai pozitiv şi mai benefic pentru mediu şi poate va fi nevoie şi de suplimentare de buget”, a mai transmis Tanczos Barna.

Următoarea şedinţă de Guvern va avea loc miercuri, 21 aprilie, a transmis premierul Florin Cîţu.

Sursă foto: INQUAM Photos, Sabin Cîrstoveanu