Vestea momentului pentru români! Pensiile și alocațiile vor crește categoric. Se întâmplă de la 1 ianuarie

Potrivit celor spuse de deputatul PSD în ziua de luni, 22 noiembrie, 65% dintre membrii PSD n-au dorit să intre la guvernare.

„65% dintre membrii PSD n-au dorit să intre la guvernare, pentru că nu au avut satisfacția să vadă partidele care au jignit electoratul de stânga că plătesc aceste jigniri. Dar am decis să lăsăm la o parte orgoliile. Am ales să cedăm primul ministru PNL în schimbul obținerii unui pachet social de măsuri în care să ajutăm românii într-o perioada foarte grea, prin care să readucem liniștea românilor, prin creșterea salariilor, alocațiilor, pensiilor, la pachet cu investitii de 7% din PIB. Am ales să cedăm din orgoliile și ambițiile PSD pe care le aveam în interesul românilor. Ei aveau nevoie de bani. Ei au acum nevoie de bani și siguranță”, a declarat deputatul PSD de Maramureș, Gabriel Zetea, în emisiunea „Legile puterii”.

Trebuie timp pentru o măsură

De asemenea, acesta a vorbit și despre atacul Ralucăi Turcan chiar la adresa lui Florin Cîțu. Astfel, Gabriel Zetea a spus că era nevoie de PSD în condițiile unor continue neînțelegeri.

„Era nevoie să vină PSD să preia guvernarea după doi ani de criză. Trebuia să vină PSD să pună ordine în finanțele țării. Vom avea o rectificare bugetară și vom pune bani la pensii”, a completat deputatul, susținând că „PSD dă un semnal foarte important, sper să fie cu bătaie lungă pentru politicienii din România – înființarea Ministerului Familiei”.

Creșterea salariului minim și a alocațiilor se vor face „probabil cu 1 ianuarie”, a mai spus Gabriel Zetea.

„Măsurile de la nivel guvernamental nu se pot lua retroactiv, nu poate răspunde PSD de ce nu a făcut PNL. Este nevoie de un anumit timp pentru efecte. Trebuie timp pentru o măsură”, a mai spus deputatul Gabriel Zetea, vicepreședinte PSD, la „Legile puterii”.