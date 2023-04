În urmă cu câțiva ani, familia Doroftei a decis să se mute în Canada, acolo unde băiatul cel mare al fostului sportiv locuia deja de ceva timp. Adrian Doroftei are 27 de ani și lucrează în afaceri imobiliare. La un moment dat el a dat un interviu pentru BZI, în care spune că în Canada se ocupă cu tot ce nu s-a putut ocupa la noi în țară.

Acum el este antreprenor, dar spune că primul loc de muncă, cel în resurse umane, l-a învățat ce înseamnă mediul corporatist, ceea ce l-a convins că nu vrea să lucreze pentru nimeni altcineva decât pentru el.

„Departe de România mă ocup cu tot ce nu aș fi putut să mă ocup aici. Sunt independent, sunt antreprenor. Am intrat în lumea dezvoltării imobiliare. Prima dată am plecat în 2016, în timpul Facultății de Drept. Primul job a fost în Resurse Umane într-o mare companie aeriană din Canada. Acolo am învățat ce înseamnă mediul corporatist și asta mi-a consolidat ideea că nu vreau să lucrez pentru nimeni altcineva decât pentru mine.

Eu am început să investesc. Câștigam destul de bine. În loc să cheltui banii prostește, eu am ales să îi strâng și să-i investesc. Am făcut primele investiții la bursă la 21 de ani, iar până la 25 de ani pot să spun că lucrul acesta mi-a oferit o bază de capital, care mi-a permis să nu am limitări în investițiile în care mi le doream”, spunea fiul lui Leonard Doroftei.

Fiica lui Leonard Doroftei dorește să devină medic

Fostul mare pugilist mai are și o fiică, pe Vanessa, despre care spune că este la colegiu în momentul de față. Mai mult, Leonard Doroftei spune că aceasta ar dori să devină medic. În ceea ce îl privește pe Alex, celălalt fiu al lui Leonard Doroftei, acesta a terminat Facultatea de Fizică la noi în țară, dar s-a alăturat familiei în Canada.

„Adrian, băiatul cel mare, lucrează în domeniul imobiliar, îi merge foarte bine. Alex abia a terminat și el Facultatea de Fizică, în țară, la Măgurele, și a venit aici, alături de noi. Are și el un job foarte bun.

Iar Vanessa e la colegiu și, din discuțiile pe care le mai avem așa, la o masă, sperăm că vom avea și un doctor în familie. Monica lucrează și ea, la aeroport, dar mai mult așa, ca să aibă activitate. Ea e șefa, ea ține familia unită”, spune acesta, potrivit GSP.

În ceea ce o privește pe fiica lui Leonard Doroftei, deși are conturi pe social media, ea nu este prea interesată de ele. Postează în mediul online destul de rar, însă atunci când o face primește numeroase complimente.

„Seamănă cu Leonard Doroftei! Un copil reușit din oameni frumoși și buni/Să îți dea Dumnezeu multă sănătate, multe clipe de fericire și multe împliniri sufletești”, sunt doar câteva dintre comentarii.

Leonard Doroftei a ales să plece după ce a pierdut barul din Ploiești

Leonard Doroftei a mai povestit că decizia de a pleca din România a fost luată după ce a pierdut barul din Ploiești. El a mai spus că s-a simțit umilit de către autoritățile române.

„A fost acel moment complicat acasă, când am pierdut barul. Căzusem, mă plafonasem, nu mai știam ce să fac. Am avut o discuție în familie, am votat și majoritatea a ales Canada. Am doi copii născuți aici, iar Andrei, băiatul cel mare, era deja stabilit tot aici”, spunea acesta.