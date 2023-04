Fiica cea mică a fostului președinte al României, Traian Băsescu, a publicat în secțiunea Story de la Instagram mai multe imagini cu binecunoscuta sa pasiune pentru echitație.

În imaginile publicate recent pe rețelele de socializare, Elena Băsescu apare în ipostaze pe care puțini le-au văzut vreodată. Așa cum se poate vedea în imaginile de mai jos, fiica cea mică a lui Traian Băsescu are o adevărată pasiune pentru cai și prețuiește foarte mult aceste animale.

Elena Băsescu știe cum să trateze un cal, motiv pentru care aceste animale nu au nicio problemă în a sta în preajma ei. Un cal chiar a lăsat-o pe fiica cea mică a fostului președinte al României să îl perie. Alături de Elena Băsescu, la acel club de echitaţie, s-au aflat și copiii ei.

Elena Băsescu i-a dus și pe cei mici la echitație

Pasiunea Elenei Băsescu pentru echitație s-a transmis și la cei trei copii pe care îi are.

Sofia Anais, Traian Jr. și Anastasia, nepoții fostului președinte al României, sunt foarte interesați de sport, în special de echitație. În ciuda faptului că lecțiile sunt destul de scumpe, mama lor a decis să-i înscrie la cursuri de echitație.

Uneori, bunica lor, Maria Băsescu, îi duce la centrul de echitație din Balotești, județul Ilfov, unde au devenit clienți obișnuiți și au dobândit deja o bună stăpânire a acestui sport.

Părinții Elenei și Ioanei Băsescu, Traian și Maria, au o legătură puternică cu nepoții lor și sunt gata să ajute ori de câte ori este nevoie de ajutorul lor. Elena Băsescu a afirmat în repetate rânduri acest lucru, și nu de puține ori au post publicate imagini în mediul online care să dovedească acest lucru.

Maria Băsescu este, de asemenea, o împătimită a cailor și a fost surprinsă în diverse videoclipuri și fotografii cu nepoții ei călare în numeroase ocazii. Grupul obișnuia să facă plimbări lungi cu calul în pădure, unde copiii au dat deja dovadă de o mare îndemânare.

Elena Băsescu lucrează acum în presă

Fiica cea mică a lui Traian Băsescu a fost înainte fotomodel și economist, iar în perioada 2009-2014 a fost și europarlamentar. Acum, însă, Elena Băsescu lucrează în presă la Aleph News, trustul de presă deținut de Adrian Sârbu.

Aceasta este redactor pe domeniul politic și are un program de muncă la fel ca toți colegii ei.

”Elena este redactor pe politic. Chiar mi-a trimis recent un coleg, un sms scris, în care îmi spunea de EBA este surprinzător de bine crescută, are prea mult bun simț și nu vrea să deranjeze pe nimeni din jurul ei. Elena întreabă, de fiecare dată, când nu știe ceva cu foarte multă eleganță. Ea are un program normal în redacție, ca orice angajat, nu are un altfel de program mai deosebit.

Nu are privilegii speciale. Elena vine în redacție și scrie știri și tot asa. Programul e pe ture. De exemplu, prima tura este de la 08:00 la 16:00”, spunea unul dintre colegii de la redacție într-un interviu de acum o lună pentru Click!.