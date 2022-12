Șeful statului Klaus Iohannis, alături de Prima Doamnă a României Carmen Iohannis au mers, duminică dimineața, 25 decembrie, la slujba de Crăciun, de la Biserica Romano-Catolică din Piața Mare din Sibiu. Președintele României petrece sărbătorile de iarnă, acasă.

Klaus Iohannis și soția sa, Carmen, au mers ținându-se de mână la biserică în prima zi de Crăciun. Prima Doamnă a îmbrăcat un palton negru, iar în picioare a purtat o pereche de cizme negre. Ținuta acesteia a fost asortată de o geantă roșie. Cuplul a apărut zâmbitor și plin de voie bună, însă aceștia au refuzat să vorbească cu jurnaliștii care se aflau la fața locului.

Mesajul președintelui României, cu ocazia sărbătorilor de iarnă

Liderul de la Cotroceni Klaus Iohannis a transmis sâmbătă, 24 decembrie, un mesaj cu prilejul Crăciunului prin intermediul unei intervenții video în mediul online. Spiritul acestor Sfinte Sărbători să ne lumineze sufletele, să ne inspire să îi ajutăm pe cei care au nevoie de sprijin și să ne aducă împreună, pentru că doar uniți suntem mai puternici, a spus Klaus Iohannis într-un mesaj cu prilejul Crăciunului.

„Să întâmpinăm Nașterea Domnului cu bucurie și cu credință – bucuria de a-i simți aproape pe cei dragi și credința în forța mântuitoare a compasiunii și a solidarității. Spiritul acestor Sfinte Sărbători să ne lumineze sufletele, să ne inspire să îi ajutăm pe cei care au nevoie de sprijin și să ne aducă împreună, pentru că doar uniți suntem mai puternici. Crăciun fericit și multă sănătate, dragi români.”, este mesajul președintelui Klaus Iohannis transmis cu prilejul Crăciunului.

Ținutele Primei Doamne, criticate de Cătălin Botezatu

Cătălin Botezatu a lansat un nou atac la adresa designerului lui Carmen Iohannis, după ce a criticat rochia Primei Doamne de la funeraliile Reginei Elisabeta. Bote a criticat în mod repetat ținutele purtate de doamna Iohannis, create de Andreea Tincu și a transmis că nu-l afectează în mod special, dacă aceasta s-a supărat.

„Ce am zis? Eu o admir pe doamna Iohannis. Eu am spus că avem o familie prezidențială superbă: el este un tip statuar, îmbrăcat întotdeauna la patru ace. Și doamna Iohannis arată perfect: este slabă, este frumoasă, este tânără.

Dar atunci când totuși trebuie spus ceva, spun! Și nu am spus cu răutate. Am spus că sunt momente de astea foarte sumbre, speciale și sunt niște etichete care trebuie respectate. Mânecile trebuie să fie lungi, lungimea rochiei a respectat-o, trebuie să fie peste genunchi! Eu am spus! Să mă scuze acum ce-i care s-au supărat! Dacă s-au supărat, de aceea nu mai plouă astăzi!”, a spus Cătălin Botezatu pentru Click.ro.