Când se va încheia războiul din Ucraina? Șeful serviciilor de spionaj din Ucraina a susținut că acest conflict se va încheia doar dacă moare Vladimir Putin.

Generalul-maior Kyrylo Budanov a declarat că războiul se va încheia doar când președintele Rusiei nu va mai fi în viață.

“Invazia Ucrainei se va încheia odată cu moartea lui Vladimir Putin”, a declarat șeful serviciilor de spionaj din Ucraina, citat de mirror.co.uk.

Generalul-maior Kyrylo Budanov a declarat că liderul rus și-a semnat sentința la moarte când a invadat Ucraina.

Vestea care îl cutremură pe Putin: Acesta este sfârșitul lui!

Kyrylo Budanov este de părere că Ucraina va ieși victorioasă, dar vorbeşte şi despre o mobilizare în masă ce va urma în Rusia.

“Una din strategii presupune să-i oferim o cale de retragere, dar este nerealist”, a declarat oficialul militar pentru The New Voice of Ukraine, cand a fost întrebat dacă Putin va supraviețui războiului.

Budanov a susținut că președintele Rusiei este un criminal de război și că nimeni nu trebuie să aibă vreo frică, pentru că Ucraina va ieși învingătoare.

“Este un criminal de război, în fața întregii lumi. Acesta este sfârșitul lui. Nu vă temeți, Ucraina va câștiga”, a precizat Budanov.

El a ținut să spună că nu știe dacă Putin va fi înlăturat de la putere sau asasinat, dar prezice că viitorul Rusiei se va îndrepta spre una din cele două variante.

Șeful serviciilor de spionaj din Ucraina a mai declarat că Rusia ar putea fi împărțită în mai multe părți, în urma eșecului invaziei sau își va păstra forma actuală, dar sub un nou președinte.

Planul ascuns al liderului de la Kremlin în plin război

Budanov a sugerat că Rusia se află la o săptămână distanță de o mobilizare în masă, când și cetățenii civili vor fi implicați în război.

„Rusia a declarat deja o mobilizare mascată și se pregătește să anunțe mobilizarea în masă în viitorul apropiat”, a mai spus Budanov.

Pe 9 mai, de Ziua Victoriei, când foarte mulți s-ar fi așteptat la un anunț de încetare a războiului, Kremlinul are alt plan.

Rusia ia în considerare organizarea unei ”parade a prizonierilor ucraineni de război” în Moscova.Președintele Rusiei vrea să organizeze o ”paradă a prizonierilor de război ucraineni”, pe 9 mai, de Ziua Victoriei. Dezvăluirea a fost făcută de jurnalista Hanna Liubakova. Ea a susținut pe Twitter că „Kremlinul ia în considerare organizarea unei parade a prizonierilor de război”.

Putin ar pregăti mobilizarea în 9 mai, când țara marchează Ziua Victoriei împotriva Germaniei naziste. Chiar dacă invazia nu a decurs așa cum spera Putin, liderul rus ar putea să transmită o posibilă declarație de victorie.

“Putin nu poate recunoaște înfrângerea în Ucraina”, a spus șeful serviciilor secrete.