Vladimir Putin a fost observat într-un clip video ținându-se stingherit de birou în timp ce cel mai de încredere general al său i-a raportat că ucrainenii invadați își arată „sprijinul” pentru soldații ruși care i-au invadat

Președintele rus a avut anterior o întâlnire la Kremlin cu Viktor Zolotov, în vârstă de 68 de ani, care este director al Gărzii Naționale Ruse și care a pierdut mii de oameni în război.

Rosgvardia head Viktor „My grandchildren are studying in England, so what?” Zolotov rambles incoherently telling Putin about full support of the population in „liberated” territories. pic.twitter.com/DUVVmbs27k

— Dmitri (@wartranslated) August 30, 2022