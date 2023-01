Mioara Roman se recuperează după operație! Oana Roman a scos la iveală cum se simte mama sa

Oana Roman a fost invitată în platoul emisiunii Showbiz Report, acolo unde a vorbit despre starea de sănătate a mamei sale. În ultima perioadă aceasta a avut mari probleme de sănătate, iar vedeta s-a străduit ca celei care i-a dat viață să nu-i lipsească nimic.

De asemenea, ea a mai povestit că în toată această perioadă a avut sprijinul partenerului ei de viață, Marius Elisei, însă probleme de sănătate ale mamei sale au dat-o complet peste cap.

„A fost un an cu de toate. A fost un an nebun, cel puțin a doua parte a anului a fost înfiorător de grea pentru mine. Am trecut mama prin foarte multe momente grele și la limită. Chestia asta m-a epuizat foarte tare psihic. Toată lumea a fost lângă mine, dar astea sunt lucruri pe care doar eu am putut să le duc, din păcate. Dumnezeu a lucrat…am avut niște doctori fabuloși, care au tratat-o cu toate problemele pe care le-a avut pe rând impecabil. Oamenii de la centrul unde a stat până am dus-o la recuperare au salvat-o la propriu de două ori”, a precizat Oana Roman.

Mioara Roman se recuperează după operație

Vedeta a mai declarat la Antena Stars că mama sa este bine și că se recuperează după operația la șold. De asemenea, Mioara Roman face și kinetoterapie la centrul unde este internată.

Oana Roman a mai povestit că mama sa s-a luptat din greu pentru a nu rămâne la pat.

„Mama este OK, este OK. A fost foarte greu după operația la șold. Foarte multă lume mi-a spus „Ai grijă că după astfel de operații mulți rămân la pat și nu își mai revin”. Mama a avut o ambiție incredibilă, încât ajungea să facă două ore de kinetoterapie pe zi, ceea ce la 83 de ani, în condițiile în care are și probleme cognitive, este absolut fabulos. S-a luptat efectiv să nu rămână la pat. Eu am făcut tot ce am putut ca să îi ofer posibilitatea să aibă această recuperare în modul cel mai profesionist. E foarte importantă kinetoterapia”, a mai spus vedeta.