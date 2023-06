Ioana și Ilie Năstase au văzut filmul „NASTY”, care va fi lansat în curând în cinematografe. Astfel, soția marelui campion recunoaște că a fost extrem de emoționant pentru ea să admire momente din viața și cariera celui pe care îl iubește.

Ilie Năstase le-a mulțumit celor care au realizat filmul

De asemenea, marele campion din România le-a mulțumit celor care au realizat filmul și a transmis un mesaj special pe pagina sa de socializare.

„Prima vizionare a filmului NASTY trăită alături de soția mea, Ioana Năstase cu mari emoții. Lansarea oficială va fi în septembrie. Mulțumiri din suflet celor care mi-au fost alături și au susținut acest proiect”, a scris Ilie Năstase pe Facebook.

La rândul ei, Ioana Năstase a recunoscut că filmul a fost emoționant și a plâns la final.

„Urmează lansarea filmului în câteva cinematografe din țară. Momentan ne-am adunat recent mai multe persoane, la un hotel, și am văzut pe un ecran filmul. Filmul este doar despre viața lui, eu nu o să apar în el. M-am bucurat foarte mult când am văzut filmul, sunt secvențe cu el din tinerețe când juca tenis, momente de pus în ramă. Chiar am și plâns la final, a fost ceva emoționant”, a declarat Ioana Năstase pentru Click.

Amintim că Ilie Năstase, în vârstă de 76 de ani, și soția lui Ioana, în vârstă de 46 de ani, s-au căsătorit în 2019.

Fostul mare jucător de tenis s-a mutat în Otopeni, într-o vilă cu trei etaje

În altă ordine de idei, fostul mare jucător de tenis s-a mutat în Otopeni, într-o vilă cu trei etaje, după ce a fost dat afară din apartamentul lui Ion Ţiriac. Despre acest lucru a vorbit anterior soția lui.

„Ne mutăm în casă nouă. O locuință din zona Otopeni, cu trei niveluri. Este foarte spațioasă, are trei băi, livingul este foarte mare plus bucătăria, după care la etajul unu sunt patru dormitoare, iar sus este mansarda care este imensă, este cât toată casa. Momentan am ales să locuim câteva luni cu chirie în ea, pentru că vrem să vedem dacă ne acomodăm sau nu.

Așa am vorbit cu proprietarul locuinței despre acest aspect și nu s-a opus deloc. Mi-a plăcut foarte mult că are grădină în fața și în spatele casei, iar pe laterale are brăduți. Este tare frumos. Mie mi-a plăcut foarte mult casa aceasta și o să o cumpărăm într-un final. Întâi, vreau să văd dacă mă simt bine în ea, pentru că nu este deloc o sumă de neglijat. Este o locuință scumpă. Este o casă foarte mare, nu o căsuță”, a declarat Ioana Simion pentru Click.