Cel mai recent exemplu nu face excepție, imaginile prezentând-o pe fiica cea mică a actorului, Evelyn Penn, care are zece ani.

Bruce Willis mai are trei fiice – Rumer, 36 de ani, Scout, 32 de ani și Tallulah, 30 de ani, cu fosta soție, Demi Moore. De asemenea, cu a doua soție, Emma, mai are o fiică, Mabel.

Pe Instagram, Emma a împărtășit un videoclip emoționant cu Bruce și Evelyn, în timpul unei plimbări, la New York. În filmuleț, Evelyn stă pe umerii tatălui, iar familia se plimbă prin Upper West Side din Manhattan într-o zi frumoasă, însorită.

Recent, într-un interviu acordat unei reviste americane, ea a povestit cum s-a descurcat în ultimii doi ani și cum a încercat să le explice cât mai bine fiicelor sale de ce tatăl lor este foarte bolnav, scrie Hello Magazine.

De asemenea, Emma Willis a povestit că stările emoționale prin care trece sunt înțelese de cei din familie.

”Dacă am nevoie să mă descarc, dacă am nevoie să plâng, dacă am nevoie să mă înfurii – pentru că toate acestea se pot întâmpla și e Ok să ai aceste sentimente – ei sunt întotdeauna acolo să mă asculte. Sunt atât de recunoscătoare că suntem o familie. Ei mă susțin, sunt foarte iubitori și mă ajută, iar mulți oameni nu au parte de așa ceva”, a adăugat soția lui Willis.