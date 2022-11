Vestea dimineții despre Ilie Năstase! Anunț cumplit despre fostul mare sportiv al României

Ilie Năstase a fost prins din nou băut la volan, motiv pentru care acum este pieton. Organele de poliție i-au luat permisul de conducere pentru o perioadă de 90 de zile.

Nu este prima dată când Ilie Năstase este prins în această ipostază. În urmă cu patru ani, fostul tenismen s-a certat cu organele de poliție și s-a ales și cu dosar penal. La momentul respectiv, el s-a opus testării cu etilotestul, însă acest scenariu nu s-a repetat și acum.

Tot atunci, fostul tenismen a fost dus la sediul INML pentru recoltare de mostre biologice, însă el a refuzat să-i fie recoltate probe biologice, motiv pentru care el a fost dus la sediul Brigăzii Rutiere unde i-a fost întocmit dosar penal pentru conducerea unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice și pentru refuz de recoltare mostre biologice.

Ilie Năstase nu o duce prea bine pe plan personal

În plan personal, Ilie Năstase are anumite probleme. El o acuză pe Ioana Năstase de furt, în timp ce aceasta a negat totul pe rețelele de socializare.

„Buna dimineata,

In primul rand, tin sa va anunt ca sunt socata de acuzatiile grave aduse de sotul meu la adresa mea prin intermediul presei. Va relatez, ca ma aflu in locuinta mea din Bucuresti, iar in urma cu aproximativ 30 minute, masinile si locuinta mea mi-au fost filmate.

Sotul meu a afirmat faptul ca nu stie de mine, de mai bine de o saptamana… lucru neadevarat, deoarece pana luni ne-am aflat la ziua prietenei mele in Poiana Brașov, dupa care am plecat catre Constanta impreuna cu sotul meu. In cursul zilei de marti, sotul meu si-a luat un rucsac cu lucruri personale si a plecat fara sa-mi spuna unde, iar eu am ramas in locuinta din Constanța. Ilie, obisnuia sa plece de acasa o perioada de cateva zile, fara ca acesta sa imi spuna unde pleaca sau ce face, eu respectandu-i dorința.

Am asteptat ca sotul meu sa revina acasa, lucru care nu s-a întâmplat. Ulterior, eu deplasandu-ma spre locuinta din București, iar acest aspect poate fi verificat prin camerele de luat vederi ale complexului rezidential unde locuim. Referitor la acuzatiile facute asupra celor 2 milioane euro, sunt total neadevarate lucru care poate fi demonstrat in fata organelor competente daca va fi necesar.

Cu profunda dezamagire, am fost nevoita sa raspund acuzatiilor nefondate aduse de sotul meu”, este mesajul transmis de Ioana Năstase, pe pagina sa de Facebook.