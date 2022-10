Vestea dimineții despre Florin Busuioc! Anunțul a fost făcut în direct la TV: Nu am ce să fac

Florin Busuioc a vorbit recent despre clipele cumplite prin care a trecut în noiembrie 2018, când a suferit un infarct miocardic la Craiova. Toată lumea s-a speriat la momentul respectiv, iar îndrăgitul om de televiziune a fost nevoit să ajungă pe masa de operație.

Din fericire, acesta a făcut schimbări masive în stilul său de viață și a renunțat la fumat. Totuși, Florin Busuioc a dezvăluit recent că a rămas cu o „jenă”. Acesta spune că tușește destul de rău, lucru pe care va trebui să-l îndure 7-8 ani.

„După infarct am rămas cu o jenă, am o mică chestie (n.r. tuse) care mă deranjează. Am fumat îngrozitor de mult și am înțeles că durează 7-8 ani până se curăță ,hornul’. Nu au trecut decât patru ani acum. Dimineața când spun vremea am această mică problemă. Nu am ce să fac! Nu am cum să rezolv această poveste”, a declarat Florin Busuioc în cadrul emisiunii „La Măruță”.

Florin Busuioc are probleme mari de sănătate

Anterior, Florin Busuioc a explicat că este atent la medicamentele pe care le ia, merge la controale regulate la medic, se odihnește, muncește atât cât poate și are un program stabil. În ciuda acestui lucru, acesta s-a confruntat cu probleme la capitolul alimentație.

„Cu mâncatul nu sunt atent. În rest îmi iau medicamentele, merg la control o dată la șase luni. Nu e vorba de derapaje prea mari, dar cu mâncatul… Somnul e ok. Munca e ok. Lucrez ori dimineața și seara, ori dimineața doar.

O săptămână așa, un așa. Nu am probleme din punct de vedere al programului. Dar nu prea sunt eu atent la mâncat și asta înseamnă că nu reușesc să mai dau jos din kilograme”, a spus Florin Busuioc într-un interviu acordat pentru fanatik.ro

În total, prezentatorul rubricii meteo de la Pro Tv trebuie să slăbească între 12 și 15 kilograme însă nu reușește deloc. Totodată, el a mai trecut și printr-o altă experiență neplăcută, când s-a infectat cu noul coronavirus.

„Ar trebui să mai dau jos vreo 12-15 kilograme. Ei, uite că nu reușesc. Dar poate că la un moment dat o să fac și asta. În general, lucrurile arată destul de bine în rest. Am avut din nou Covid, acum vreo două, trei săptămâni, am stat cinci zile acasă, după trei zile nu mai aveam nimic”, a mai spus Florin Busuioc.