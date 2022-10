Bogdan Comaroni, Robert Turcescu şi Tavi Hoandră au dezbătut, în cadrul podcastului EVZ Play de pe canalul de YouTube EVZ-Capital, posibilitatea ca tutunul să fie complet interzis după 2028.

„Am ceva împotriva faptului că toate chestiile astea se obțin prin constrângere. Un grup de inițiativă. Niciodată nu știm care sunt grupurile de inițiativă, le spun la aia: „hai să luptăm împotriva fumătorilor”.

Există opțiunea liber consimțită, citez: „a oricărei persoane majore de a fuma. Orice cetățean major are voie să devină fumător inclusiv să vândă și să cumpere produse din tutun, fiind protejat de principiul constituțional al libertății în drepturi ale cetățenilor și în cele a dreptului de a dispune de propria persoană.

Astfel, autoritățile nu au dreptul să instituie pentru cei în mod conștient să fumeze”. Ei aleg prin constrângere să scoată tutunul de pe toate coordonatele. Exact ca Hitler. Nici Hitler nu tolera fumatului. După izbucnirea celui de-al Doilea Război Mondial s-au instituit diferite restricții administrative.

Ei interzic tot. Ce e interesant e că ei nu vorbesc nimic despre oamenii de știință care au făcut cercetări despre efectele nicotinei asupra corpului și care pun în evidență tot mai multe beneficii. Despre asta nu vorbește nimeni, nu i-am auzit. Sunt oameni de la universități mari care au făcut cercetări.

Vor să scoată toți autorii care scriu de fumat. Eu am dat în editorialul de mâine o listă micuță de vreo 10 scriitori celebri care vorbesc de fumat. Să scoată toate peliculele celebre în care rulează să le scoată, să le ardă. E o demență împotriva fumătorilor.”, a spus Tavi Hoandră în cadrul podcastului de pe canalul de YouTube EVZ-Capital.

Turcescu: Problema României este alcoolul

La rândul său, Robert Turcescu spune că „marea problemă a României e alcoolul”

„Nu există centre de tratare pentru alcoolism. La țară e dezastru, alcoolul face ravagii. Au interzis reclamele la țigări, dar nimeni nu a interzis reclamele la alcool.”, spune Robert Turcescu.

Tinerii nu vor mai putea cumpăra tutun și produse din tutun

Totodată, Bogdan Comaroni spune că Uniunea Europeană pregătește o legislație prin care tutunul și produsele din tutun vor fi total interzise tinerilor. Astfel doar persoanele care s-au apucat deja de fumat de mai mulți ani vor putea să își cumpere astfel de produse.

„Eu am discutat de mult ori cu Tavi subiectul ăsta în particular și am dat exemple inclusiv de ce se dorește în viitor. În Noua Zeelandă se interzic țigările care vor fi cumpărate în viitor. Ați pornit subiectul, dar nu a terminat Tavi să dea știrea importantă. Știrea este că Uniunea Europeană pregătește o legislație care o să fie și România. Tutunul și produsele din tutun nu or să mai vândă decât persoanelor care „au apucat să fumeze” de la o anumită vârstă. Vor fi interzise total pentru ăia tineri. Așa e știrea de la care pornim. Că nu pornim așa aiurea.”, spune Comaroni.

Comaroni: Se face o campanie cu viață sănătoasă, fără niciun fel de studiu

„De ce nu se interzic reclamele la suplimentele alimentare că toate reclamele la televizor sunt numai pe nu știu ce din astea de mâncare de la supermarketurile astea internaționale, de la bănci și majoritatea sunt de la suplimente alimentare, care nu știi ce naiba conțin. Se face o campanie cu așa zisa viață sănătoasă, fără niciun fel de studiu. Nimeni nu știe care sunt dozele recomandate pentru organism.

Sunt date la televizor și este o industrie de 14 până la 36 de miliarde de dolari anual. Acum, e foarte important să-mi spun și eu părerea despre treaba asta cu fumatul. Prin fumat se țintește de fapt în dreptul și la proprietate privată, pentru că nu poți să ataci o chestie la un drept precum mâncare. Dacă e să o iei prin constituție dreptul la proprietatea privată și la ce faci tu pe proprietatea privată e consfințit. Nu poate fi schimbat. Proprietatea privată e apărată în România și în țările democratice.”, mai spune Bogdan Comaroni.

Comaroni: Se atacă dreptul la proprietate

„Chestia este că vin de la Bruxelles (oficialii-n.red), care nu sunt aleși. Sunt acolo în niște comitete, care nu fac altceva decât să interzică drepturi și libertăți. În primul rând, nenorocesc întreprinderile mici și mijlocii, micile afaceri să le dărâme. Conform statisticilor, 90% dintre cei care se duc la restaurant sunt fumători.

Se atacă dreptul la proprietate pentru că în proprietatea ta tu decizi. Atâta vreme cât fumatul în sine ca tehnică nu e interzis, poți să faci pe proprietatea ta ce vrei. E o porcărie ce se întâmplă: că nu ai voie să fumezi. Toate porcăriile care se pun în vin, în salam. De ce nu spune nimeni de ce nu se interzic toate porcăriile alea?

Narativul ăsta care apare cel nou este că binele societății e mai important decât individul. Narativul era că omul era în centrul democrației. Era vorba de dreptul omului, nu dreptul oamenilor. Dreptul omului,libertatea la cuvânt se acordă individul, nu împreuna în colectiv.

El are voie să fie împotriva a ceva, nu societatea comună. De când cu pandemia, se arată că nu individul este în centrul acțiunii, ci este societatea, grupul, roiul. Pentru acel bine de stup trebuie sacrificat individul. Toată societatea trebuie să fie cu totul, acel atac care a scos individul din centru.

„Sistemul e folosit, se face totul inversat”

Asta cu fumatul este aceeași disimulare pentru că ei nu fac ceva concret. Într-o țara în care totul era privit cu normalitatea, în timpul normalității nu puteau să-ți dea decizile astea. Atunci se dau pe structură anormală, când vine grupul și urlă că trebuie implementate. Acum, este pentru limitarea și ridicarea dreptului tău la proprietate.

O să ajungem să fim o minoritate noi, cei care nu acceptăm majoritatea pentru diversitate. O să fim noi minoritatea, deși minoritatea era invers. Deci, se basculează toată chestia, se duce în cealaltă parte. Sistemul e folosit, se face totul inversat, se basculează.

Uniunea Europeană nu a interzis înainte să mănânci râme din curte. Acum pare că e legiferată. Indivizii beau și fumează. Până acum eram oameni normali, mergeam la șprițuri beam, fumam și acum e o problemă națională. O să vândă berea din lăcuste fără alcool.”, a mai spus Bogdan Comaroni în cadrul podcastului de pe canalul de YouTube EVZ-Capital.