Constantin Enceanu a trecut prin momente penibile la mare

Recent, Constantin Enceanu a petrecut o mini-vacanță la Eforie, alături de familia sa. Din păcate, artistul de muzică populară nu a putut să se bucure de liniște și intimitate din cauza fanilor săi care voiau să facă poze cu el.

Stânjenit, cântărețul în vârstă de 58 de ani a trebuit să le explice oamenilor că nu dorește să facă poze în costum de baie. Unele persoane au înțeles, însă altele au continuat să îl fotografieze fără permisiunea sa. Unii chiar i-au făcut poze în timp ce înota.

„Am fost la mare o săptămână cu nepoții. Am stat la plajă undeva retras pentru că și noi suntem oameni și avem nevoie de intimitate. Și vin oameni la mine să facem poze pe plajă. E dureros! Nici nu ne-am așezat bine că au apărut… în două minute. ’Haideți să ne pozăm’. Mi s-a părut penibil. Le-am spus: ’Vă rog să mă înțelegeți! Nu mă pozez în costum de baie.’

Nici nu sunt genul care face poze în costum de baie. Nu mai am 20 de ani. Eu nu am timp să stau numai la sală, să mă ocup de corpul meu. Uneori, mai mănânc și în mașină pentru că nu am timp, iar cine mă vede, cine știe ce spune.

Nu pot să mă plimb și eu, să îmi satisfac această plăcere. Nu pot să mi-o îndeplinesc. Am fost la mare cu familia, în Eforie, și am mers la plajă, să vadă copiii, nu doar la piscină. Și veneau oamenii să-mi facă poze în apă. Penibil. Oameni în toată firea.

Ne-am plimbat într-o seară prin stațiune și i-am rugat pe ai mei să stea în jurul meu, să nu mă lase singur. M-am plimbat cu soția de mână, dar, la un moment dat, nu știu cum s-a întâmplat am rămas trei în urmă. Am stat să fac poze timp de jumătate de oră. Riscul meseriei! Acesta este și reversul medaliei”, a declarat vineri Constantin Enceanu.

Soția lui Constantin Enceanu este deranjată de femeile în costum de baie care vor poză cu soțul ei

Constantin Enceanu și-a amintit o întâmplare din timpul altui sejur la Marea Neagră, când se afla în compania soției sale, la piscina unui hotel.

În timp ce ei se relaxau la soare, o tânără mămică în costum de baie a venit cu copilul ei și i l-a pus în brațe lui Constantin Enceanu, în timp ce soțul ei le făcea poze. Vizibil deranjată de gestul tinerei mămici, soția artistului a întrebat-o dacă nu îi este jenă să facă poze în costum de baie cu soțul ei.

„Altădată eram cu soția la piscină și a venit o tânără cu copilul. Era în costum de baie. Eu, la fel, pentru că eram la plajă. Mi-a pus copilul în brațe, iar soțul ei o poza cu mine. Atunci, chiar s-a enervat soția și a întrebat-o dacă nu îi este rușine să facă poze cu mine în costum de baie.

Și la spectacole vin femei care îmi pun copiii în brațe să fac poze cu ei. Și le spun, ’doamnă, țineți-vă copilul, e copilul dumneavoastră, nu al meu’”, a povestit artistul de muzică populară, într-un interviu acordat pentru FANATIK.