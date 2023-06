În prezent, Florin Busuioc este căsătorit cu Liliana, care este, de asemenea, actriță. Au împreună două fete deja ajunse la maturitate. Puțini știau însă că actorul a mai fost însurat înainte, la prima tinerețe.

Motivul pentru care Florin Busuioc s-a despărțit de prima soție

Imediat după ce a terminat facultatea, Florin Busuioc a fost repartizat la Târgu Mureș, unde a cunoscut-o pe prima sa soție, Marieta, de meserie cadru medical. Aceasta a rămas însărcinată la începutul anului 1991, iar cuplul s-a căsătorit la puțin timp după ce au dat vestea cea mare. După ce l-a adus pe lume pe fiul lor, Florin Busuioc Jr., Marieta s-a mutat cu părinții ei pentru a o ajuta cu bebelușul. Între timp, Florin Busuioc s-a transferat la un teatru din București. Aceștia au continuat relația la distanță, însă totul avea să se destrame cu prima vizită a Marietei în Capitală.

În urmă cu 12 ani, Florin Busuioc Jr. a povestit că atunci când mama sa l-a vizitat pe actor în București, a aflat că el avea pe altcineva, iar relația lor s-a încheiat, iar într-un final au divorțat.

„Relația mea cu Marieta a fost una fulgerătoare, ne-am despărțit din cauza mea și probabil din cauza spaimei mele de a avea o familie la momentul acela”, a povestit Florin Busuioc în urmă cu ceva timp.

Florin Busuioc Jr. îi calcă pe urme mamei sale

Florin Busuioc Jr. i-a călcat pe urme mamei sale. În timpul pandemiei, a lucrat ca Registrator Medical la cabinetele mamei sale. Cu toate acestea, are planuri mai mari de viitor și vrea să continue în acest domeniu. Este, totodată, pasionat de muzică, motiv pentru care și-a deschis propriul studio și își dedică o mare parte din timp acestui hobby.

„Am ales meseria asta, probabil, pentru că mama este exemplul meu și cred că am să mă duc pe drumul ei, îmi place să ajut oamenii și vreau ca din toamnă să devin asistent medical. Pe perioada pandemiei am căutat loc de muncă, dar multe dintre ele nu mi se potriveau și așa am ajuns să lucrez ca Registrator medical.

Știu că muzica mea nu este pentru oricine datorită mesajului și stilului agresiv prin care mă identific. Mă bucur că în ultimul an am reușit să îmi fac un grup restrâns de prieteni cu care fac muzică, băieți din Timișoara (Szucs Csaba AKA Junior One), Arad (Rareș Vlad Pop), AKA RAH, băieți cu care colaborez constant. În viitor nu am mari așteptări, dar pregătesc un Ep, este scris, mai trebuie doar înregistrat. Cei ce doresc mă pot găsi pe Youtube căutând «Rapace»”, a declarat el pentru Playtech.