Care sunt destinațiile preferate ale lui Busu?

Florin Busuioc, cunoscut drept Busu, a fost invitat la emisiunea Oanei Andoni, intitulată ”Cafea cu visuri”, dedicată României.

Prezentatorul rubricii meteo a vorbit despre România și a evidențiat mai multe locuri care merită cu adevărat să fie vizitate de români.

„M-ai adus într-un loc binecuvântat, așa cum este toată țara noastră, pentru că România este un loc absolut senzațional. România este fabuloasă… este maxim din ce poate să existe într-un peisaj, într-un relief.

Printre destinațiile sale preferate se numără: Împărăția lui Zamolxe, Bisericile de lemn din Salaj, Maramureș și Delta Dunării.

Busu a povestit o întâmplare în care s-a întâlnit cu ursul. Străbătând țara în lung și-n lat, prezentatorul a avut parte de multe peripeții.

,,Am avut doua întâlniri cu ursul… ridic capul si vad un cap de urs la 3 metri… Ursul s-a uitat la mine, eu la el”, a spus acesta.

Florin Busuioc a mai dezvăluit încă o întâmplare neobișnuită.

„Vedem o femeie… care intra sub pământ, o femeie care are o covată cu aluat în mână și care intra sub pământ”.

În gaura respectivă exista un cuptor în care se făcea pâine, însă Busu nu a mai stat să vadă totul în amănunt.

Care este lecția pe care vrea să o transmită Busu fetelor sale?

Îndrăgitul prezentator meteo a primit o lecție de la tatăl său pe care vrea să o transmită mai departe fetelor sale. Această lecție se referă la faptul că nu trebuie să renunțăm niciodată la visele noastre.

Florin Busuioc a spus că își dorește ca fetele „Să-și urmeze visul, să facă numai ceea ce își doresc… nu ce li se spune, nu ce li se impune”.

Busu a explicat de ce își dorește să meargă în Japonia.

„Tot ce se întâmplă acolo e cu totul altfel. E ceva ciudat acolo, care trebuie văzut”, a subliniat acesta.

Oana Andoni l-a întrebat pe Florin Busuioc care ar fi locul în care și-ar dori să se mute, iar acesta a răspuns „Aș pleca la New York. De tot”.

După problemele de sănătate pe care le-a avut, Busu, celebrul prezentator al rubricii meteo de la Pro TV, s-a decis să facă schimbări importante în viața sa. El a mărturisit că a trebuit să renunțe la anumite alimente care nu-i făceau deloc bine.

Meteorologul a făcut schimbări în viața sa

Cunoscutul meteorolog Florin Busuioc sau Busu cum i se mai spune a trebuit să facă schimbări în viața sa după problemele grave de sănătate pe care le-a avut.

Unul dintre aspectele la care a trebuit să acorde o atenție deosebită a fost greutatea sa. Busu a avut nevoie să scape de câteva kilograme pentru a-și recăpăta sănătatea și a se simți mai bine.

„Încă nu arăt foarte bine, mai am de slăbit cam 15 kilograme, am slăbit deja 15, cu regim și cu niște proceduri de modelare corporală. Aceste proceduri nu neapărat că ajută la slăbit, dar se vede la centimetri, se vede că scad.

La micul dejun, atunci când îl mănânc, pentru că se întâmplă rar, eu mă trezesc la 5:30, dar când mănânc optez pentru un iaurt cu afine, zmeură, puțină nucă pisată și o linguriță de miere, se mai pune și ovăz, semințe de in, câteodată pun și chia”, a dezvăluit Busu.

Astfel, el a trebuit să adopte unui regim alimentar echilibrat și a renunțat la o serie de alimente care nu-i făceau deloc bine.