Începând cu data de 3 februarie, fanii filmului românesc vor putea urmări ultima producție din țara noastră, Ramon, regizat de Jesus del Cerro și produs de Pavel Bartoș, care va juca și rolul principal.

Deși toți ceilalți actori au trebuit să participe la o audiție, Andreea Esca, Smiley și Selly nu au fost nevoiți să treacă de preselecții.

Ce rol va avea Andreea Esca în film?

Motivul ar fi că Andreea Esca și Selly își joacă propriile roluri în film, iar Smiley are rolul unui cântăreț, așadar nu a mai fost nevoie de audiție în cazul lor.

„Bine, în afară de Smiley, Andreea Esca și Shelly, restul au dat casting. Și s-au bucurat tare mult. Pentru că nu știu, dar toți, când le-am povestit și le-am citit scenariul, au spus: ‘Mamă, chiar îmi doresc să joc într-un astfel de film’. Și am fost foarte fericit și eu că ei au acceptat.”, a dezvăluit Pavel Bartoș.

Pavel Bartoș, despre noul său proiect cinematografic: Are de toate

„O să vedeți în film de ce „Ramon”. De ce proiectul „Ramon”? Pentru că am crezut în acest personaj. Cred în acest tip de personaj care nu știe – e om sau super erou. El e un om simplu, dar pus în situații excepționale. Și atunci reacționează ca atare. Ramon este un personaj care binedispune, un film care binedispune, în care te vei regăsi. De la copilul de 8 ani până la cel de 118 ani. Se regăsesc și tânărul, și îndrăgostitul, și puștanul, pentru că are de toate.

Filmul are acțiune, are emoție, are iubire, are comedie, are de toate. Cred. Și, în primul rând, are cel mai bun ingredient. Îl are pe regizorul Jesus del Cerro care, după atâtea succese – ‘Miami Beach’, ‘Hawaii’, ‘Ho, ho, ho’- s-a încumetat să facă, poate, filmul lui de cel mai mare succes.”, a mai spus Pavel Bartoș.

Cât de mult a costat producția filmului?

„Ca să aduni o echipă, pe care am adunat-o eu, și să filmezi în atâtea locații, nu numai în București, dar și în altă parte, te costă. Și atunci trebuie să ai bani. Într-adevăr, partea cea mai grea a filmului a fost să caut resursele necesare ca să pot face un astfel de film, ca să am o astfel de echipă. Să filmezi în două camere, să ai un Adrian Silișteanu, și așa mai departe… Dar a meritat tot efortul.

A meritat tot efortul să căutăm, să ne zbatem, să găsim toate resursele. Și, tocmai de aceea, îi invităm pe spectatori să vină să cumpere bilet la „Ramon”, să se bucure în număr cât mai mare. Că poate va veni următorul, va veni alt film. Așa vor veni toate. Mă bucur că lumea vine la filmul românesc și, bravo!, îi felicit pe cei de la „Teambuilding”. Și pe toți cei care fac filme românești, care aduc public la cinematograf. Bravo!”, a declarat Pavel Bartoș, pentru Viva.ro