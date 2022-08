Loredana Groza este foarte mândră de fiica ei, Elena Boncea, în vârsta de 24 de ani, pe care o are împreună cu soțul ei Andrei Boncea. Cu toate acestea, artista nu vrea ca fiica ei să îi calce pe urme. În cadrul unui interviu, Loredana Groza a mărturisit că nu își dorește ca Elena să devină cântăreață. Care este motivul?

Loredana Groza nu vrea ca fiica ei să devină cântăreață

„Nu! Cu siguranță este o meserie foarte grea pentru femei și dacă vrei să fii în top trebuie să faci sacrificii. Premiile pe care le câștig sunt măgulitoare pentru cariera mea. După 36 de ani de când am câștigat premiul cel mare la Festivalul de la Mamaia, să rămân în topul publicului, este incredibil.

Nu aș fi crezut niciodată. Se pare că nu a fost întâmplătoare acea recunoaștere și că am încercat cu fiecare album, moment, fiecare apariție să fiu peste ce am fost și să nu-mi dezamăgesc fanii. Este complicat, dar asta a fost motorul pentru mine.”, a spus Loredana Groza.

Loredana Groza a trecut prin clipe grele

Artista a mărturisit că a trecut prin clipe foarte grele de-a lungul carierei. Au fost momente când Loredana a fost bolnavă și a trebuit să stea cu perfuzii.

„Indiferent de cât m-a costat. Uneori poate am fost bolnavă și am stat în perfuzii, dar a trebuit să filmez la un film în frig, am stat acolo. M-am sacrificat pentru artă și nu-mi pare rău.

E și greu, dar și frumos. Când auzi aplauzele, că sunt emoționați în fața ta, dar că poți să-i schimbi pe muzica ta, să-i faci să facă dragoste pe muzica ta, să facă copii. Am primit atâtea poze de la oameni care au făcut asta pe muzica mea. Ce poți să ceri mai mult de la viață?” a declarat Loredana Groza, pentru Click.ro.

Elena Boncea, fiica Loredanei Groza, are 24 de ani, este pasionată de artă și lucrează în studioul unui radio din București.

Loredana Groza, mesaj emoționant de ziua tatălui ei

Vineri, 5 august, Loredana Groza a sărbătorit ziua de naștere a tatălui ei. Acesta a împlinit 85 de ani. Cu această ocazie, artista a vrut să îi transmită un mesaj emoționant.

‘’La Multi Tata!!! 85 pe 5-8!!! Happy Birthday Daddy, My Lyon King! In fiecare zi cand ma trezesc dimineata si te am aproape, ii multumesc lui Dumnezeu pentru inca o zi binecuvantata alaturi de tine!! Tu esti Poetul meu, cel mai dibaci Povestitor.. sa te vad scriind zi de zi , de cand ma stiu , este o mare inspiratie!!

Nu stiu de unde-ti mai vin toate ideile astea pentru poeziile si romanele tale,la ce sursa esti conectat. Esti un model de daruire si pasiune in tot ceea ce faci!! De aproape 9 ani pe pagina ta de pe Facebook , “O poezie pe zi’” @vasilegroza ,n-a fost o zi in care sa nu publici o poezie asa cum ai promis!! Pentru tine durerea fizica nu exista, ai trecut peste orice!! Si cand ti-e mai greu stii cum sa-i binedispui pe toti in jurul tau cu glumele tale.

Sa te tina Dumnezeu sanatos si in putere si sa ne bucuri cu harul tau, sa -i faci fericiti in continuare pe toti cei care se hranesc cu imaginatia si intelepciunea ta in fiecare zi!!! Multumesc Tataie!!! Te iubesc nesfarsit’’, a scris artista pe rețelele de socializare în cursul zilei de vineri.