Ultima dorință a lui Irinel Columbeanu! Fostul milionar se află acum în azilul din Ghermănești și încearcă să-și umple timpul cu diverse activități. Lucrează la o nouă carte pe care își dorește să o publice și face exerciții fizice. De asemenea, petrece mai mult timp pe telefon.

Fostul om de afaceri de la Izvorani consideră că a luat o decizie inspirată atunci când și-a dat acordul pentru ca fiica sa să se mute în America. Peste doar un an, aceasta va termina liceul și va merge la facultate, tot în Statele Unite.

Ultima dorință a lui Irinel Columbeanu este însă să călătorească în America pentru a-și întâlni viitorul ginere. Nu știe cine este acesta, ci doar că fiica sa, Irina, în vârstă de 17 ani, are un prieten.

„Irina mai are un an și va merge la colegiu. Încă nu s-a decis spre ce se va orienta. Are prieten, dar nu mi-a zis despre relația ei. Dar nici nu o întreb. Nu e însă din România, nu cred.

E normal să aibă o relație. Cu ocazia asta m-aș duce în America. Să-l cunosc pe viitorul ginere. Dar cel mai bine știe Monica. Ea cu maică-sa vorbește mai multe, sunt convins.

Irina n-a mai fost demult în România, dar nu cred că mai vrea să vină. E aproape cât maică-sa de înaltă acum, a crescut foarte mult.

Cu Pink și cu Monica nu am mai comunicat, ci doar cu Irina”, a declarat acesta pentru Cancan.ro.