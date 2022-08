Simona Gherghe a luat o decizie importantă. Ce va face prezentatoarea? A renunțat

Așadar, Simona Gherghe a decis să-i ia pe cei mici în toate vacanțele programate pentru acest an, pentru a le oferi cât mai multe amintiri.

Ea va renunţa astfel la concediile făcute doar alături de soţul său, spunând că este mulțumită cu trei zile petrecute cu soțul între filmări, în Turcia.

În rest, Simona Gherghe și Răzvan Săndulescu vor avea doar vacanțe în familie. Dezvăluirea a fost făcută de către prezentatoarea de la „Mireasa” în cadrul unui InstaStory.

„Vara asta am decis ca toate vacanțele să le facem împreună cu copiii. Practic, doar noi doi o să fim plecați numai trei sau patru zile. O să filmez eu începutul de sezon în Istanbul și Răzvan o să vină și o să stea într-o pauză de filmare, trei zile, cu mine.

Mi se pare că e cel mai benfic lucru pentru copii, chiar dacă și noi avem nevoie de timpul nostru, însă am remarcat că cele mai importante salturi, din toate punctele de vedere -mental, emoțional, fizic- se întâmplă în vacanțe, când sunt liberi, când sunt la mare. (…) Vreau să le creăm amintiri, că, de fapt, copiii cu asta rămân”, le-a spus Simona Gherghe fanilor.

Ce probleme a întâmpinat Simona Gherghe în vacanța din Grecia?

În altă ordine de idei, Simona Gherghe a avut parte și de momente de îngrijorare în vacanța din Grecia. Aceasta a fost nevoită să meargă la doi medici, deoarece fiica ei a avut febră mai bine de 24 de ore.

„E asa de simplu, uneori… Nu e nevoie decat de imbratisarea asta. De noi patru, impreuna. Cat am tanjit dupa vacanta asta… Aici suntem cel mai bine. Dar nu e mereu asa usor. Uite, de-abia ne-am linistit acum. Ana a avut mai bine de 24 de ore de febra.

Suntem in Grecia, am mers la doi medici aici, dupa teste si consultatii, am gasit si cauza: amigdalita acuta. Deja e bine, vesela, cum o stim, cu sare-n par si greu de scos din apa, ca toti copiii. Ne bucuram de cele mai frumoase apusuri si maine o luam de la capat. E asa simplu, uneori”, a scris Simona Gherghe.

Simona Gherghe a lipsit din cadrul emisiunii „Mireasa”

Amintim că Simona Gherghe a lipsit pentru o perioadă din cadrul emisiunii „Mireasa”, deoarece a plecat alături de soțul ei, Răzvan Săndulescu, într-o vacanță în Marea Britanie.

Pentru a nu exista zvonuri, Simona Gherghe a subliniat la momentul respectiv că emisiunea nu va „suferi” din cauza plecării ei.

„Fiți atenți, plec joi, vineri și sâmbătă, dar vine Gabriela, adică nu se închide emisiunea”, a spus Simona Gherghe.