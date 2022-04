Anunțul momentului despre pensiile românilor. Marius Budăi a spus tot: Vom lupta în continuare

Într-o intervenție la Antena 3, ministrul Muncii a venit cu noi precizări referitoare la o posibilă majorare a pensiilor românilor, având în vedere că puterea de cumpărare a acestora a scăzut.

Marius Budăi a declarat că se gândește mereu la pensionari și a dezvăluit că a semnat contractul de asistență cu Banca Mondială.

”Este gândul meu din fiecare zi, însă aţi văzut câtă opoziţie este la acea negociere, ajustare a acelui procent criminal, că altfel nu pot să-i spun, din PIB. Parcă îi urăsc pe oamenii ăştia cei care au pus acest procent asumat până în 2070.

Am reuşit şi am semnat contractul de asistenţă cu Banca Mondială, am reuşit să dezgheţ printr-un efort comun al europarlamentarilor, şi vom merge în continuare pe acest drum”, spune șeful de la Muncă.

Pensiile vor fi majorate la un moment dat

Ministrul Marius Budăi a mai spus că se gândește la majorarea pensiilor, însă subliniază că până nu va fi modificat procentajul din PIB, nu se pot face prea multe modificări.

Ministrul Muncii și Solidarității Sociale a mai spus că se va lupta în continuare pentru ca vârstnicii să beneficieze de pensii mai mari, subliniind, totuși, că o astfel de creștere nu îi va îmbogăți, ci le va apăra puterea de cumpărare.

”Cu siguranţă ne gândim şi la acest aspect. Din păcate până nu vom schimba acel procent suntem un pic încorsetaţi, dar asta nu înseamnă că renunţăm. Vom lupta în continuare şi vom face tot posibilul să se întâmple lucruri care să fie din ce în ce mai bune. Să nu creadă cineva că prin orice majorare îi vom îmbogăţi pe părinţii şi bunicii noştri. Măcar să le apărăm puterea de cumpărare în această perioadă, gândindu-ne ulterior să o îmbunătăţim”, spune ministrul Muncii, Marius Budăi.

Ce se întâmplă cu majorarea pensiilor în 2022 după renegocierea PNRR

Marius Budăi a transmis rezultatul negocierilor cu comisarul european pentru Muncă, cu privire la renegocierea PNRR pentru majorarea pensiilor.

”A fost o discuție prietenoasă față de România. Am avut o discuție amicală, în care am stabilit anumite criterii de lucru pe viitor și o anumită flexibilitate pe care am solicitat-o în privinţa PNRR. Nu ne dorim să schimbăm PNRR din rădăcini, nu ne dorim să punem în dificultate aplicarea PNRR, dimpotrivă. Ați văzut că și în trimestrul patru din 2021 şi în trimestrul unu din 2022 ne-am îndeplinit toate jaloanele, Suntem extrem de concertați pe această activitate.

Domnul comisar european mi-a arătat că a înțeles ceea ce eu doresc, nu a înțeles nimeni de ce o asumare a PNRR până în 2070. Eu am explicat structura veniturilor din sistemul public de pensii și din salarizare și am întrebat mai mulți responsabili din Comisia Europeană dacă ar putea cineva să trăiască cu 200 de euro pe lume. Răspunsul a fost NU”, a explicat Marius Budăi la România TV.