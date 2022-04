Anunțul momentului despre pensiile românilor! Marius Budăi a spus-o clar

Ministrul Muncii și Solidarității Sociale a vorbit, la România TV, despre pensiile românilor. Marius Budăi a declarat că toate pensiile din țară sunt acum la 9,3-9,4% și că nu există spațiu de negociere.

De asemenea, el a reiterat că a stabilit împreună cu comisarul pentru muncă că țara noastră trebuie să lupte împotriva sărăciei, subliniind că CE a dat dovadă de flexibilitate.

”La acest moment, toate pensiile din România suntem la 9,3-9,4 la suta. Nu exista spatiu de negociere aici. Cifrele sunt cifre. Am stabilit cu comisarul pentru muncă faptul că noi trebuie să luptam împotriva saraciei. O sa incepem în primul rand cu cei din categoriile vulnerabile. Ma bucur sa va anunt că exista flexibilitate din partea CE”, spune Marius Budăi.

Ministrul a precizat că nu dorește să pună în pericol Planul Național de Redresare și Reziliere (PNRR) și că nu va semna nicio reformă din PNRR care va duce la sărăcirea românilor, chiar dacă acest lucru în va costa funcția de ministru.

”Nu ne dorim sa punem in pericol obiectivele din PNNR. Eu personal o sa refuz sa semnez vreo reforma din PNRR care să-i saraceasca pe români. Eu inainte de a fi ministru sunt om. Nu-mi permit si nu o sa semnez niciodata vreo reforma care să-i sărăcească pe români, chiar cu riscul pierderii functiei. Suntem de acord cu tot ceea ce înseamnă reforme. Să nu uităm ca România are in Europa intre 4 si 5 milioane de romani, care au fost pregatiti de Romania. Romania este un contributor net si atasat la proiectele europene. Trebuie sa primim un tratament egal cu celelalte tari”, a mai spus ministrul Marius Budăi.

Salariul minim ar putea crește cu 200 de lei

Pe de altă parte, oficialul român a vorbit și despre o posibilă majorare a salariului minim cu 200 de lei. Marius Budăi spune că se dorește sprijinirea cetățenilor vulnerabili.

”Avem aceste discutii. Au fost transate o parte din ele. Speram ca maine sa le avem tranşate pe toate, pentru a le putea adopta in termen cat mai scurt prin ordonante de urgentă.

Ne dorim sa sprijinim în primul rand cetatenii vulnerabili. Recent am beneficiat de vizita comisarului de munca la nivel european. Am stabilit ca trebuie sa flexibilizam si sa nu asiguram o saracie in România pana în anul 2070.”, a mai spus ministrul Muncii și Solidarității Sociale.