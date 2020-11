Ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale, Violeta Alexandru, atinge din nou despre un subiect extrem de fierbinte când vine vorba despre situaţia pensionarilor din România: restanţele la deciziile de pensionare sau recalculare a pensiilor.

În primul rând, Violeta Alexandru vine cu o veste excelentă: din cele zeci de mii de restante pe care le-a găsit atunci când a preluat postul, acum au mai rămas doar 169. Multe Case de Pensii au acum zero restanţe, oferind ca exemplu pozitiv judeţul Alba.

„N-am stare. M-am uitat peste situația restanțelor în emiterea deciziilor de pensionare/deciziilor după recalculare. 169. Din fostele zeci de mii, este adevărat dar 169 de oameni așteaptă în continuare răspunsuri de la casele de pensii. Multe Case cu zero restanțe. Când știu de unde am plecat, îmi rămân efectiv ochii pe aceste tabele cu zero restanțe (aproape) de la un capăt la celălalt.

Alba a recuperat. M-am uitat de două ori. Deci, #sepoate”, scrie Violeta Alexandru pe pagina ei de socializare.

Problema de la Casa de Pensii Ilfov

Pe de altă parte, există şi probleme noi: la Casa de Pensii Ilfov se acumuleaza restanţe în ultimele două săptămâni la cererile nou depuse, deşi a fost schimbată conducerea instituţiei. Ministrul Muncii spune că, din primele informaţii ar putea fi vorba de cazuri de COVID-19 în rândul angajaţilor instituţiei, însă întreaga situaţie trebuie lămurită şi rezolvată rapid: „Pensionarii nu au nicio vină că noi avem la rândul nostru provocări”.

„Ilfovul, în schimb, acumulează restanțe de două săptămâni. După ce am schimbat conducerea. Jumătate din restanțe sunt aici. Mă preocupă mai ales faptul că sunt restanțe la cererile noi, ceea ce înseamnă persoane care intră acum în pensie, fără alte venituri în această perioadă de început de iarnă și în pandemie.

Înțeleg că ar fi cazuri Covid la Casa Teritorială Ilfov. Voi cere detalii. Cert este că ne revine nouă, celor care conducem, în ordine, de la cel mai aproape de problemă – Directorul Casei care trebuie să ia decizii, Președintele Casei Naționale care trebuie să ia decizii prin implicarea altor colegi din sistem și eu – să rezolvăm lucrurile. Pensionarii nu au nicio vină că noi avem la rândul nostru provocări. Rolul nostru este să găsim soluții în orice situație”, mai scrie Violeta Alexandru.

Un sistem care să îi permită fiecărui solicitant să știe care este stadiul analizei dosarului

La final, ministrul Muncii îşi explică planul de viitor pentru creşterea eficienţei Caselor de Pensii şi vorbeşte despre evaluarea întregului personal, cu câteva excepţii. Trebuie să se ajungă la un sistem modern şi transparent, afirmă Violeta Alexandru, pentru a se depăşi situaţia nedorită de acum, când românii, după o viaţă întreagă muncită, se trezesc, umili, la mâna Caselor de Pensii.

„O să duc la capăt obiectivul de recuperare a restanțelor dar adevărul este că de acum încolo începe munca pentru creșterea eficienței Caselor. Cu câteva excepții, aș evalua tot personalul. Da, abia de acum aș fi dispusă să începem o discuție despre angajări pentru că acum am o imagine relativ clară dar doar după evaluarea personalului. Am cunoscut oameni fară funcții în casele de pensii cărora nu li s-a dat nicio șansă să avanseze, au fost buni să muncească.

Ne vom auzi pentru a discuta despre soluția instituțională prin care să nu se mai întâmple niciodată să se ajungă la zeci de mii de restanțe. M-am tot gândit. Sincer, de câte ori pot printre multele urgențe, mă tot gândesc la soluții, în dorința mea de a face sistemul funcțional, dincolo de mobilizarea cerută în acest an. Dacă lucrurile se făceau la timpul lor ….

Văd un sistem modern, transparent care să îi permită fiecărui solicitant să știe care este stadiul analizei dosarului. Așa, fără nicio informație, fără să ți se răspundă la telefon (pentru că am în continuare aceste practici) pare, o spun direct, că ești, umil, la mâna caselor de pensii. După o viață muncită.”