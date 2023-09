Dezvăluire despre Neti Sandu! Vedeta Pro TV a spus de ce nu are copii. Îndrăgitul astrolog a vorbit sincer și a spus că are regrete în acest sens. Aceasta a spus că și-ar fi dorit să devină mamă, dar credea că un copil trebuie crescut într-un anumit fel. Părerea i s-a schimbat însă după 40 de ani.

Acum, Neti Sandu nu este sigură dacă ar fi fost bine sau nu să devină mamă. Aceasta a spus că ar fi putut avea copii, însă considera că avea deja o vârstă înaintată.

“Cel mai mare regret este că poate era frumos să am un copil. Cred, adică nu sunt foarte sigură, dar era frumos. (…) Problema asta a fost, că eu cât am fost tânără, credeam că un copil trebuie crescut într-un anumit fel. Dar după vreo 40 și ceva de ani, am descoperit că altfel se cresc copiii.

Deci de aia nu știu sigur, dacă era bine să am. Era bine să am în partea a doua a vieții, dar eram prea în vârstă, când am aflat eu cum trebuie crescut un copil”, a mărturisit ea pentru Cancan.