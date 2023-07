Irinel Columbeanu nu are noroc în dragoste! Iubita milionară l-a părăsit, chiar înainte să se întoarcă din SUA.

Se pare că despărțirea de Ani l-a afectat destul de mult pe fostul milionar. Omul de afaceri în vârstă de 66 de ani a spus însă că după ce și-a revăzut fiica, pe Irina, nu își mai dorește nimic altceva, cu atât mai puțin o nouă relație.

„Nu am mai vorbit cu Ani de când am plecat. N-a fost să fie. Nu-mi mai trebuie o relație, nu o voi mai căuta. După ce am văzut-o pe Irina nu-mi mai arde de altceva”, a spus acesta pentru cancan.ro.

Irinel Columbeanu s-a despărțit de iubita milionară

Irinel Columbeanu a cunoscut-o pe fosta lui iubită, Ani, la numai câteva zile după ce a împlinit 66 de ani și a spus că a fost dragoste la prima vedere. Recent, el a descris-o pe cea care i-a furat inima ca fiind o prezență destul de discretă.

„A fost dragoste la prima vedere. Ani a venit aici ca și turistă. Ne-am cunoscut acum câteva zile. Este o doamnă finuță, delicată, sociabilă și foarte respectuoasă. Ea nu dorește însă să dea amănunte din viața ei. Mi-a atras atenția încă de când am văzut-o prima oară.

Suntem împreună în Delta Dunării, la Periprava, la pensiunea prietenului meu, Andu Stamate. Aici totul este mirific, inclusiv compania pe care o am”, a spus atunci omul de afaceri.

Partenera ideală în viziunea lui Irinel Columbeanu

Deși a declarat că nu își dorește o nouă relație, Irinel Columbeanu a spus cum ar trebui să fie partenera ideală pentru el.

„Nu ar trebui să aibă un profil de instagram, nu mă interesează acest lucru. Ci să fie o persoană deșteaptă, inteligentă, și mai ales respectuoasă cu mine, cu alți concetățeni, cu alte femei. Lista e prea lungă, dar nu vreau să se sperie nimeni”, a spus fostul milionar.

Irinel Columbeanu s-a întors în țară după o săptămână petrecută în Statele Unite, dar deja se pregătește de o vacanță în Marbella.

„În această lună, aventura continuă cu o vacanță la Marbella, unde am fost invitat de un bun prieten de-al meu”, a spus omul de afaceri.